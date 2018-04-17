Не просить, а судить
Запрет лекарств будет не первой подлостью на счету Государственной Думы. Один закон Димы Яковлева чего стоит! Но лекарства — это уже перебор. Это как применение оружия массового уничтожения – удар по площадям. Пострадают, разумеется, самые незащищенные. Эта откормленная тварь, которая предлагала лечиться корой дуба, и его коллеги по борьбе за народное счастье никаких изменений и не заметят.
Бессмысленно что-то им объяснять – им это не интересно. Бессмысленно их о чем-то просить – они не считают себя субъектами собственных решений, действуют по команде, не испытывают ни колебаний, ни чувства вины. Они спокойны и радостны, они делают одно большое общее дело.
Надо «смутить веселость их».
КАЖДЫЙ, кто проголосует за этот закон, преступник — полагаю, хорошие юристы смогут обосновать этот очевидный для неюриста тезис. И КАЖДОГО проголосовавшего надо судить. Сейчас не получится, но от следующего президента – а ведь будет когда-нибудь следующий – это надо будет требовать. Надо составлять и публиковать списки тех, кто умрет от отсутствия нужных лекарств. И в предвыборных кампаниях – а ведь будут когда-нибудь выборы – наказание виновных в этих смертях должно быть частью предвыборных обязательств.
И уже сейчас надо добиваться, чтобы проголосовавших за этот закон признали преступниками юстиции других государств.
Они должны ответить. И они должны знать, что ответят! Они должны жить, зная, что отвечать придется. Не на том свете – на этом!
Источник - Эхо Москвы