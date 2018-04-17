Меню
Общество
Россиянам доплатят за отдых на родине
Общество
17 апреля 11:49

Власти решили вернуть в Россию обучающихся в «недружественных» странах студентов

В связи с напряженными отношениями между Россией и странами Запада Россотрудничество запустило проект «Highly Likely Welcome Back, или пора домой!». Суть проекта состоит в том, чтобы вернуть домой российских студентов, обучающихся в «недружественных» странах

Фото: Юнивестмедиа

В связи с напряженными отношениями между Россией и странами Запада Россотрудничество запустило проект «Highly Likely Welcome Back, или пора домой!». Суть проекта состоит в том, чтобы вернуть домой российских студентов, обучающихся в «недружественных» странах.

В первую очередь вернуть в Россию чиновники планируют студентов из Великобритании.

В Россотрудничестве считают, что многие учащиеся хотят вернуться в Россию «по политическим причинам» и им нужно оказать помощь.

«Есть серьезные опасения, что молодые россияне могут пострадать от провокаций в странах, которые проявляют недружественное отношение к нашей стране», - сообщила «Коммерсанту» модератор Оксана Буряк.

Вернувшимся из Европы и США студентам предложат закончиться образование в МГИМО. Там уже готовы принять несколько сотен студентов. В свою очередь глава предпринимательского сообщества «Преактум» Олег Мансуров сообщил, что отучившиеся заграницей студенты «будут готовы в случае амбициозных проектов переехать и на Дальний Восток».

Сами студенты из Великобритании сообщили «Коммерсанту», что никакого давления из-за кризиса в отношениях между Москвой и Лондоном они не испытывают.

По данным на 2017 год, в зарубежных вузах обучаются порядка 60 тысяч студентов из России.

Материалы по теме
Депутаты предложили распределять выпускников вузов на работу в государственные организации
Власти Великобритании готовят санкции против лиц из окружения Владимира Путина
Британские власти проверят законность покупки недвижимости в стране иностранцами
Сейчас на главной
Авторская колонка
Не просить, а судить
Запрет лекарств будет не первой подлостью на счету Государственной Думы. Один закон Димы Яковлева чего стоит! Но лекарства — это уже перебор. Это как применение оружия массового уничтожения – удар по площадям.
Гозман Леонид
декларации о доходах
Не по заслугам – так по чину
Простые россияне в перерывах между бомбежками Сирии и противостоянием с Америкой, очень любят финал сериала о том, кто и сколько заработал из тех господ, что любят, рассказывать с экранов телевизоров про затянутые пояса… Посмотрим – не стал ли жить хуже кто-нибудь из круга избранных
Горячие новости
Сначала пусть подрастут
Уполномоченный по правам человека при президенте России Татьяна Москалькова поддержала инициативу спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко законодательно оформить запрет на участие в протестных акциях несовершеннолетних граждан
Горячие новости
Правосудие по-русски: сначала отсиди, потом оправдаем
Мособлсуд в понедельник, 16 апреля, отменил решение Истринского городского суда Московской области об административном аресте на 15 суток организатора митинга против волоколамского полигона ТБО «Ядрово» Артема Любимова
Авторская колонка
Служить при дворе
– Ну и что вы можете? – спросил меня какой-то их чин по кадрам. – Да всё, что вам требуется. Могу повышать рейтинг, обеспечивать нужный резонанс, отбивать любые вражеские происки... – Еще что? – буркнул он. – Для придворного работника этого недостаточно ...
Ларин Александр
Горячие новости
Сам себя не похвалишь...
Пользователи соцсети Instagram обратили внимание на появление у звезд шоу-бизнеса однотипных постов, в которых они хвалят мэра Москвы Сергея Собянина. Похожие посты блогеры и знаменитости публиковали во время агитационной кампании по выборам президента России
Горячие новости
Президентству Путина нет ни конца, ни края
Глава Чечни Рамзан Кадыров предложил провести общероссийский референдум по вопросу о продлении срока полномочий президента страны Владимира Путин. Чеченский парламент уже поддержал инициативу Кадырова
Горячие новости
«Российский рынок не ждет ничего хорошего»
Бывший специалист по инвестиционной стратегии Deutsche Bank Джон-Пол Смит, который предсказал дефолт 1998 года в России, предостерег инвесторов от покупки акций российских компаний
Авторская колонка
Большая победоносная война
Когда сравнишь ничтожные преимущества, получаемые государством от самых блестящих походов, с ужасающими бедствиями, которые они влекут за собой, можно ли сомневаться, что мудрый законодатель сделал бы отказ от завоевательных войн основным положением конституции
Минкин Александр
Горячие новости
А ты растоптал свой iPad?
Депутат из Ярославля Дмитрий Петровский выложил на своей странице в Facebook видеоролик, в котором он топчет свой iPad. Планшетный компьютер производства американской формы Apple пострадал из-за новых санкций Минфина США против России
россети
Слабое напряжение «Россетей»
Громкие заявленные планы нового главы госкорпорации Павла Ливинского о выведении энергетической компании на совершено новый уровень как вода о камни разбиваются простыми цифрами - по итогам 2017 году компания получила «бумажный» убыток по РСБУ 13,2 млрд руб.
Горячие новости
Минсельхоз предложил запретить производство и продажу сыра из растительных жиров
Министерство сельского хозяйства РФ, которое ранее объявило войну контрафактному сыру на отечественном рынке, предложило полностью запретить производство и продажу сыроподобной продукции
Горячие новости
Сэкономить на безопасности
Собственник сгоревшего торгового центра «Зимняя вишня» знал о проблемах с системой противопожарной безопасности не менее двух лет, но не предпринял никаких действий, чтобы устранить нарушение
Горячие новости
​Подмосковье против свалок
В Волоколамске второй день подряд проходят митинги с требованием закрыть мусорный полигон «Ядрово». В минувшую субботу акции протеста состоялись на площади возле мемориала героям-саперам и возле въезда на свалку
Горячие новости
Не родись красивым, а женись удачно
Глава администрации президента России Антон Вайно стал самым богатым чиновником в Кремле по итогам 2017 года. Самой обеспеченной среди жен кремлевских чиновников стала супруга пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова Татьяна Навка
Горячие новости
Доходное место
В России стартовала декларационная компания, в ходе которой чиновники и силовики должны отчитаться о своих доходах и имуществе. Первыми свои доходы задекларировали президент и премьер-министр
Горячие новости
«Это новый мощный удар по свободе слова в России»
Роскомнадзор внес веб-версию мессенджера Telegram в реестр запрещенных сайтов на основании решения Таганского суда Москвы об ограничении доступа к сервису. Соответствующая запись появилась на сайте надзорного ведомства
Авторская колонка
Российское общество военно-исторических фальсификаторов
Именно так можно смело теперь именовать созданное специальным Указом Президента России № 1710 от 29 декабря 2012 года «Российское военно-историческое общество».
Комков Сергей