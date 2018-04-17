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17 апреля 00:28

Мособлсуд отменил решение об аресте организатора митинга против свалки «Ядрово»

Мособлсуд в понедельник, 16 апреля, отменил решение Истринского городского суда Московской области об административном аресте на 15 суток организатора митинга против волоколамского полигона ТБО «Ядрово» Артема Любимова

Фото: forum.topwar.ru

Мособлсуд в понедельник, 16 апреля, отменил решение Истринского городского суда Московской области об административном аресте на 15 суток организатора митинга против волоколамского полигона ТБО «Ядрово» Артема Любимова. Решение было принято после того, как активист уже отсидел 15 суток.

«Постановление об аресте Артема Любимова отменено Московским областным судом в связи с недоказанностью его вины в совершении правонарушения, производство по делу прекращено», - сообщил в Twitter адвокат волоколамского активиста Денис Кунаев.

«Классно. Отсидел 15 суток. В это время дома обыски прошли. А теперь выяснилось, что просто так», - прокомментировал решение Мособсуда оппозиционер Алексей Навальный.

Артем Любимов был арестован на 15 суток за неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции. По версии следствия, активист отказался показать паспорт сотрудникам полиции после очередного митинга против мусорной свалки в Волоколамском районе.

В ходе судебного разбирательства свидетели заявили, что Любимов показал стражам порядка паспорт. Таким образом, производство по административному делу было прекращено «в связи с недоказанностью обстоятельств, на основании которых оно было вынесено».

Будет ли Любимов требовать компенсации за незаконный арест, пока не известно. Кроме того, в квартире активиста, пока он находился под арестом, прошли обыски.

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