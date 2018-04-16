Меню
Общество
Россиянам доплатят за отдых на родине
Авторская колонка
16 апреля 18:46
Ларин Александр

Журналист и литератор. Автор книг, рассказов и эссе.

Все авторы

Служить при дворе

– Ну и что вы можете? – спросил меня какой-то их чин по кадрам.

– Да всё, что вам требуется. Могу повышать рейтинг, обеспечивать нужный резонанс, отбивать любые вражеские происки…

– Еще что? – буркнул он. – Для придворного работника этого недостаточно.

– Ах да, – спохватился я. – Могу по-всякому преклоняться, наперед угождать, полностью отрешиться от собственного «Я», не бояться быть шутом…

– Врать грамотно умеете? – строго спросил он.

– Да еще как! – воскликнул я. – Это уж будьте уверены. Тем более когда речь идет о благе Повелителя… Помнится, еще Достоевский говорил, что Христос для него дороже истины, а наш Повелитель это, я считаю, посланец Бога…

– Достоевский так говорил? – заинтересовался он и что-то черканул себе (видимо, для использования). – Хорошо, ну а если придется поясок затянуть ради Повелителя, готовы?

– С радостью! И не сомневайтесь, – воскликнул я, – хоть солому буду жрать, лишь бы его не обижали.

Он помолчал. И вдруг, испытующе глядя на меня, спросил: – Ну, а жизнь отдать за Повелителя – как, отважитесь?

– Не раздумывая! – решительно заявил я. – Я уже и с женой говорил на этот счет, и с детьми, они меня поддерживают – зачем нам такая жизнь, если не будет его?!

Он с интересом разглядывал меня. «Кажется, понравился», – подумал я и с еще большим пылом повторил: – Не раздумывая!

– Ладно, – сказал он. – О нашем решении вам сообщат.

Через два дня мне пришел отказ без объяснения причин.

Я, понятно, начал мучиться в догадках. Может, думаю, недоиграл, надо было еще сильнее прогнуться? Или, наоборот, перестарался, решили, что я какой-то юродивый, там все-таки люди сугубо деловые, по-хорошему циничные, зачем им в штате такие припадочные?

Но причина была куда более прозаическая, прямо как в советские времена. О ней мне по секрету, чуть ли не на пальцах, да и то после трех кружек пива поведал мой придворный приятель, который, собственно, и толкал меня в это свято место. Оказалось, что какой-то мой троюродный племяш, о котором я и слыхом не слыхивал, проживает по несчастью в Лондоне. А с такими лондонскими родственничками, ясное дело, в придворные уже не берут.

Сейчас на главной
Горячие новости
Сам себя не похвалишь...
Пользователи соцсети Instagram обратили внимание на появление у звезд шоу-бизнеса однотипных постов, в которых они хвалят мэра Москвы Сергея Собянина. Похожие посты блогеры и знаменитости публиковали во время агитационной кампании по выборам президента России
Горячие новости
Президентству Путина нет ни конца, ни края
Глава Чечни Рамзан Кадыров предложил провести общероссийский референдум по вопросу о продлении срока полномочий президента страны Владимира Путин. Чеченский парламент уже поддержал инициативу Кадырова
Горячие новости
«Российский рынок не ждет ничего хорошего»
Бывший специалист по инвестиционной стратегии Deutsche Bank Джон-Пол Смит, который предсказал дефолт 1998 года в России, предостерег инвесторов от покупки акций российских компаний
Авторская колонка
Большая победоносная война
Когда сравнишь ничтожные преимущества, получаемые государством от самых блестящих походов, с ужасающими бедствиями, которые они влекут за собой, можно ли сомневаться, что мудрый законодатель сделал бы отказ от завоевательных войн основным положением конституции
Минкин Александр
Горячие новости
А ты растоптал свой iPad?
Депутат из Ярославля Дмитрий Петровский выложил на своей странице в Facebook видеоролик, в котором он топчет свой iPad. Планшетный компьютер производства американской формы Apple пострадал из-за новых санкций Минфина США против России
россети
Слабое напряжение «Россетей»
Громкие заявленные планы нового главы госкорпорации Павла Ливинского о выведении «Россетей» на совершено новый уровень как вода о камни разбиваются простыми цифрами - по итогам 2017 году компания получила «бумажный» убыток по РСБУ 13,2 млрд руб. (против прибыли 222,4 млрд руб. годом ранее)
Горячие новости
Минсельхоз предложил запретить производство и продажу сыра из растительных жиров
Министерство сельского хозяйства РФ, которое ранее объявило войну контрафактному сыру на отечественном рынке, предложило полностью запретить производство и продажу сыроподобной продукции
Горячие новости
Сэкономить на безопасности
Собственник сгоревшего торгового центра «Зимняя вишня» знал о проблемах с системой противопожарной безопасности не менее двух лет, но не предпринял никаких действий, чтобы устранить нарушение
Горячие новости
​Подмосковье против свалок
В Волоколамске второй день подряд проходят митинги с требованием закрыть мусорный полигон «Ядрово». В минувшую субботу акции протеста состоялись на площади возле мемориала героям-саперам и возле въезда на свалку
Горячие новости
Не родись красивым, а женись удачно
Глава администрации президента России Антон Вайно стал самым богатым чиновником в Кремле по итогам 2017 года. Самой обеспеченной среди жен кремлевских чиновников стала супруга пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова Татьяна Навка
Горячие новости
Доходное место
В России стартовала декларационная компания, в ходе которой чиновники и силовики должны отчитаться о своих доходах и имуществе. Первыми свои доходы задекларировали президент и премьер-министр
Горячие новости
«Это новый мощный удар по свободе слова в России»
Роскомнадзор внес веб-версию мессенджера Telegram в реестр запрещенных сайтов на основании решения Таганского суда Москвы об ограничении доступа к сервису. Соответствующая запись появилась на сайте надзорного ведомства
Авторская колонка
Российское общество военно-исторических фальсификаторов
Именно так можно смело теперь именовать созданное специальным Указом Президента России № 1710 от 29 декабря 2012 года «Российское военно-историческое общество».
Комков Сергей
Горячие новости
Центробанк РФ понизил курсы доллара и евро до 61 рубля и 75 рублей
Центробанк России понизил официальные курсы доллара и евро на выходные. Курс единой европейской валюты снизился на один рубль и установлен в размере 75,75 рублей. Американский доллар подешевел на два рубля – с 63,48 до 61,43 рубля
Горячие новости
Суд заблокировал Telegram
Таганский суд Москвы удовлетворил иск Роскомнадзора об ограничении доступа к мессенджеру Telegram на территории Российской Федерации. Суд постановил заблокировать сервис за отказ предоставить ФСБ России ключи для дешифровки переписки пользователей
Горячие новости
Депутаты Госдумы подготовили законопроект об ответных санкциях против США
На рассмотрение Госдумы поступил законопроект о введении ответных мер на новые санкции США в отношении России. Ответные санкции коснутся как США, так и «иных государств», сообщил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин
Горячие новости
Байкалу грозит экологическая катастрофа из-за сброса неочищенных сточных вод
Эксперты сообщили, что особую опасность для экосистемы Байкала представляет «скрытая эвтрофикация» на мелкой воде из-за избытка биогенных элементов, прежде всего азота и фосфора - то есть «цветение»
Горячие новости
Молчание членов ТИК
В марте член ТИК Станислав Чайченко записал два видеообращения к главе Центризбиркома Элле Памфиловой. Во втором обращении он рассказал о нарушениях на избирательных участках в Демском районе Уфы. Речь шла о приписках избирателей и вбросах бюллетеней