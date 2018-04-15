Жители Волоколамска выстроились стеной около въезда на новую очередь свалки «Ядрово»
В Волоколамске второй день подряд проходят митинги с требованием закрыть мусорный полигон «Ядрово». В минувшую субботу акции протеста состоялись на площади возле мемориала героям-саперам и возле въезда на свалку
В подмосковном Волоколамске второй день подряд проходят митинги с требованием закрыть мусорный полигон «Ядрово». В минувшую субботу акции протеста состоялись на площади около мемориала героям-саперам и возле въезда на свалку. В воскресенье местные жители снова собрались около въезда на полигон. Сегодняшняя акция связана с открытием новой очереди свалки.
Участники субботнего митинга рассказали, что готовы приковывать себя цепями к воротам, чтобы помешать завозу мусора. Утром в воскресенье около 50 активистов выстроились в стену, перекрыв въезд на свалку. Прибывшие к полигону сотрудники полиции пытаются вытеснить протестующих. Люди держат друг друга под руки, чтобы удержать оборону.
После субботнего митинга власти объявили о том, что старая часть свалки перестала принимать мусор. Губернатор Московской области Андрей Воробьев заверил жителей Волоколамского района, что новая очередь свалки будет работать по современным технологиям, а мусор туда будут привозить только из близлежащих районов.
Жители Волоколамска обещаниям властей не верят и требуют не открывать новую очередь полигона, из-за которого в районе значительно ухудшилась экологическая обстановка. Они также обвиняют местные власти в попытке помешать протестным акциям. Так, сотрудникам бюджетных организаций запрещают ходить на митинги под угрозой увольнения. Самых активных участников протеста чиновники обвиняют в организации «проплаченных» митингов с целью расшатать ситуацию в Московской области.
В минувшую субботу власти попытались отвлечь жителей Волоколамска от митинга, устроив различные мероприятия. В центре города была выставлена военная техника, а учителям местных школ было рекомендовано привести школьников на выставку. Одновременно с выставкой на центральной площади проходил концерт. Кроме того, многих жителей города обязали явиться на весенние субботники.
Отметим, что митинги против мусорных свалок 14 апреля также прошли в Серпухове, Клину, Дмитрове, Коломне, Сергиевом Посаде, Балашихе, Красноармейске и Шатуре.