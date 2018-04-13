Роскомнадзор внес веб-версию Telegram в реестр запрещенных сайтов
Роскомнадзор внес веб-версию мессенджера Telegram в реестр запрещенных сайтов на основании решения Таганского суда Москвы об ограничении доступа к сервису. Соответствующая запись появилась на сайте надзорного ведомства
Роскомнадзор внес веб-версию мессенджера Telegram в реестр запрещенных сайтов на основании решения Таганского суда Москвы об ограничении доступа к сервису. Соответствующая запись появилась на сайте надзорного ведомства. Доступ к мессенджеру пока остается открытым.
СМИ обратили внимание на то, что дата внесения Telegram в реестр запрещенный сайтов указана как 11 апреля 2018 года. Однако суд вынес решение о блокировке мессенджера 13 апреля.
В пятницу Таганского райсуд Москвы удовлетворил иск Роскомнадзора об ограничении доступа к Telegram. Поводом для такого решения стал отказ сервиса предоставить ФСБ России ключи к дешифрованию переписки пользователей. В Telegram заявили, что передать ключи технически невозможно. Кроме того, требование силового ведомства нарушает право граждан на тайну переписки.
Глава офиса международной неправительственной организации «Репортеры без границ» в Восточной Европе и Центральной Азии Йохан Бир назвал блокировку Telegram еще одним проявлением интернет-цензуры в России.
«Это новый мощный удар по свободе слова в России. Одновременно это предупредительный сигнал технологическим компаниям-гигантам, которые противодействуют российским властям. Атакован инструмент, необходимый для работы журналистов, особенно для конфиденциальности их источников и собранных данных», - заявил представитель «Репортеров без границ», слова которого приводит «Медуза».