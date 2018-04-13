Меню
Общество
Нас мало - а станет еще меньше
Общество
13 апреля 18:27

Роскомнадзор внес веб-версию Telegram в реестр запрещенных сайтов

Роскомнадзор внес веб-версию мессенджера Telegram в реестр запрещенных сайтов на основании решения Таганского суда Москвы об ограничении доступа к сервису. Соответствующая запись появилась на сайте надзорного ведомства

Роскомнадзор внес веб-версию мессенджера Telegram в реестр запрещенных сайтов на основании решения Таганского суда Москвы об ограничении доступа к сервису. Соответствующая запись появилась на сайте надзорного ведомства. Доступ к мессенджеру пока остается открытым.

СМИ обратили внимание на то, что дата внесения Telegram в реестр запрещенный сайтов указана как 11 апреля 2018 года. Однако суд вынес решение о блокировке мессенджера 13 апреля.

В пятницу Таганского райсуд Москвы удовлетворил иск Роскомнадзора об ограничении доступа к Telegram. Поводом для такого решения стал отказ сервиса предоставить ФСБ России ключи к дешифрованию переписки пользователей. В Telegram заявили, что передать ключи технически невозможно. Кроме того, требование силового ведомства нарушает право граждан на тайну переписки.

Глава офиса международной неправительственной организации «Репортеры без границ» в Восточной Европе и Центральной Азии Йохан Бир назвал блокировку Telegram еще одним проявлением интернет-цензуры в России.

«Это новый мощный удар по свободе слова в России. Одновременно это предупредительный сигнал технологическим компаниям-гигантам, которые противодействуют российским властям. Атакован инструмент, необходимый для работы журналистов, особенно для конфиденциальности их источников и собранных данных», - заявил представитель «Репортеров без границ», слова которого приводит «Медуза».

Материалы по теме
Основатель Telegram пообещал обойти блокировку мессенджера
Государственный портал «Вести.ру» опубликовал инструкцию по обходу блокировки Telegram
Таганский суд Москвы принял решение о блокировке мессенджера Telegram
Сейчас на главной
Авторская колонка
Российское общество военно-исторических фальсификаторов
Именно так можно смело теперь именовать созданное специальным Указом Президента России № 1710 от 29 декабря 2012 года «Российское военно-историческое общество».
Комков Сергей
Горячие новости
Центробанк РФ понизил курсы доллара и евро до 61 рубля и 75 рублей
Центробанк России понизил официальные курсы доллара и евро на выходные. Курс единой европейской валюты снизился на один рубль и установлен в размере 75,75 рублей. Американский доллар подешевел на два рубля – с 63,48 до 61,43 рубля
Горячие новости
Суд заблокировал Telegram
Таганский суд Москвы удовлетворил иск Роскомнадзора об ограничении доступа к мессенджеру Telegram на территории Российской Федерации. Суд постановил заблокировать сервис за отказ предоставить ФСБ России ключи для дешифровки переписки пользователей
Горячие новости
Депутаты Госдумы подготовили законопроект об ответных санкциях против США
На рассмотрение Госдумы поступил законопроект о введении ответных мер на новые санкции США в отношении России. Ответные санкции коснутся как США, так и «иных государств», сообщил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин
Горячие новости
Байкалу грозит экологическая катастрофа из-за сброса неочищенных сточных вод
Эксперты сообщили, что особую опасность для экосистемы Байкала представляет «скрытая эвтрофикация» на мелкой воде из-за избытка биогенных элементов, прежде всего азота и фосфора - то есть «цветение»
Горячие новости
Молчание членов ТИК
В марте член ТИК Станислав Чайченко записал два видеообращения к главе Центризбиркома Элле Памфиловой. Во втором обращении он рассказал о нарушениях на избирательных участках в Демском районе Уфы. Речь шла о приписках избирателей и вбросах бюллетеней
Горячие новости
Утром корпоратив, вечером деньги
ФГБУК «Государственный Кремлевский Дворец» 5 апреля опубликовал сведения о госконтрактах на обеспечение празднования дня рождения «Россетей». Само мероприятие состоялось еще 4 апреля. Общие затраты составили около 27 млн рублей
Авторская колонка
Открою страшную тайну - победит Сергей Собянин
Илья Яшин вслед за Дмитрием Гудковым объявил о своем желании принять участие в мэрской кампании. Ожидаем Сергея Митрохина и Юлию Галямину. Но уже за неполные сутки я наслушался и начитался всякого.
Ходорковский Михаил
Горячие новости
Мосгорсуд изменил приговор Алексею Улюкаеву
Суд оставил неизменным срок заключения, но убрал из приговора запрет занимать должности, связанные с выполнением ряда функций в госорганах и муниципальных учреждениях
Горячие новости
«Путин нам не царь»
Оппозиционер Алексей Навальный призвал российских граждан принять участие в протестной акции накануне инаугурации президента Владимира Путина. Церемония вступления в должность президента запланирована на 7 мая
Горячие новости
В Подмосковье автобус с детьми столкнулся с легковушкой и перевернулся
В Московской области автобус с детьми столкнулся с легковым автомобилем ВАЗ-2109 и опрокинулся на бок. По предварительным данным, в результате аварии погиб один человек
Горячие новости
Депутаты своих не сдают
Комиссия Госдумы по контролю за доходами депутатов намерена обратиться в правоохранительные органы для проверки жалобы Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального на депутата от ЛДПР Леонида Слуцкого
коррупция
Хоть Клин на голове теши – но свалку закрыть не спеши
В последние месяцы Подмосковье лихорадит. Народ выходит на улицы и требует закрытия мусорных полигонов. Вот и в Клинском районе 7 апреля прошли массовые акции протеста против мусорной свалки.
Горячие новости
«Полный дипломат долларов»
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) выдвинуло обвинение в получении взятки в адрес президента Международного союза биатлонистов Андерса Бессеберга. Взятку функционеру передали представители российского биатлона
Горячие новости
Защищайтесь!
Компания Concord Management бизнесмена и ресторатора Евгения Пригожина наняла адвокатов для защиты по предъявленным обвинениям во вмешательстве в президентские выборы в США 2016 года
Горячие новости
Деньги не пахнут
Мэрия Москвы обратилась к губернатору Ярославской области Дмитрию Миронову с просьбой принять на мусорном полигоне «Скоково» отходы из столицы. Взамен московские власти пообещали перечислить в бюджет области 500 млн рублей
Горячие новости
Инаугурация президента Владимира Путина состоится 7 мая
Об этом сообщил премьер-министр Дмитрий Медведев в ходе своего выступления в Госдуме с отчетом деятельности правительства за последние шесть лет
Горячие новости
Московские обменники сообщили о дефиците валюты из-за высокого спроса
Московские пункты обмена валют с дефицитом валюты. Падение курса рубля спровоцировало ажиотаж в обменниках, в результате чего во многих кассах заказать крупную сумму в валюте не представляется возможным