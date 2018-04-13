Таганский суд Москвы принял решение о блокировке мессенджера Telegram
Таганский суд Москвы удовлетворил иск Роскомнадзора об ограничении доступа к мессенджеру Telegram на территории Российской Федерации. Суд постановил заблокировать сервис за отказ предоставить ФСБ России ключи для дешифровки переписки пользователей
Таганский суд Москвы удовлетворил иск Роскомнадзора об ограничении доступа к мессенджеру Telegram на территории Российской Федерации. Суд постановил заблокировать сервис за отказ предоставить ФСБ России ключи для дешифровки переписки пользователей, сообщает «КоммерсантЪ».
Доступ к мессенджеру будет ограничен до исполнения обязанностей по передаче алгоритма расшифровки ФСБ, пояснила судья Юлия Смолина
Адвокаты Telegram на судебном заседании не присутствовали. Перед этим основатель мессенджера Павел Дуров рекомендовал юристам отказаться от участия в заседании, чтобы не «легитимизировать откровенный фарс своим присутствием».
Роскомнадзор подал в суд иск на блокировку мессенджера Telegram Павла Дурова 6 апреля. 12 апреля Роскомнадзор попросил суд о немедленной блокировке мессенджера в случае удовлетворения иска.
Юристы Telegram подали ходатайство с просьбой перенести рассмотрение дела «на разумный срок» в связи с многочисленными процессуальными нарушениями, однако Таганский райсуд отказал в удовлетворении ходатайства защиты.