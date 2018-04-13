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13 апреля 00:17

Мосгорсуд изменил приговор Алексею Улюкаеву, но совсем незначительно

Суд оставил неизменным срок заключения, но убрал из приговора запрет занимать должности, связанные с выполнением ряда функций в госорганах и муниципальных учреждениях

Фото: mk.ru

Мосгорсуд изменил приговор Алексею Улюкаеву по итогам рассмотрения апелляции, поданной защитой бывшего главы Минэкономразвития. Суд оставил неизменным срок заключения, но убрал из приговора запрет занимать должности, связанные с выполнением ряда функций в госорганах и муниципальных учреждениях.

Дополнительное наказание в виде лишения права занимать должности связанные с осуществлением функций представителя власти сроком на 8 лет суд оставил без изменения, сообщает РБК.

Напомним, в декабре Замоскворецкий суд Москвы приговорил Алексея Улюкаева к 8 годам лишения свободы в колонии строгого режима и выплате штрафв в размере ​130,4 млн рублей. Экс-министра признали виновным в вымогательстве взятки в размере 2 млн долларов у главы «Роснефти» Игоря Сечина.

Примечательно, что в ходе рассмотрения жалобы на приговор Игорь Сечин впервые лично дал показания по делу. Главу «Роснефти» допрашивали в закрытом режиме. В ходе основного процесса по делу Алексея Улюкаева глава госкомпании проигнорировал все вызовы в суд, ссылаясь на напряженный рабочий график.

Посетители суда не имели возможности увидеть Сечина и задать ему вопросы: его провели в зал суда через отдельный вход для прокуроров, куда он попал из соседнего корпуса Мосгорсуда по надземному переходу.

Защитник Улюкаева Тимофей Гриднев заявил, что показания Сечина являются «сконструированными», «недостоверными» и дают основания отправить дело на новое рассмотрение, заявил в своем выступлении в прениях. Адвокат отметил, что приговор Замоскворецкого суда основывался на показаниях генерала ФСБ Олега Феоктистова и заявлении Сечина главе ФСБ Александру Бортникову. Там утверждалось, что требование взятки было озвучено в лобби того же отеля за игрой на бильярде. Кроме того, из приговора следовало, что это Улюкаев звонил Сечину, хотя запись их разговоров говорила об обратном.

Алексей Улюкаев заявил, что в ходе суда не было предъявлено ни одного доказательства того факта, что он когда-либо требовал взятку у главы «Роснефти» Игоря Сечина. «Наоборот, была масса доказательств моей невиновности. Весь приговор базируется на одном косвенном доказательстве, построенном по принципу «одна бабка сказала». Вернее, «один мужик сказал, как другой мужик сказал, что третий мужик требовал у него взятку», - заявил бывший министр.

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