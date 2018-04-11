Мэрия Москвы пообещала Ярославской области 500 млн рублей за утилизацию своего мусора
Мэрия Москвы обратилась к губернатору Ярославской области Дмитрию Миронову с просьбой принять на мусорном полигоне «Скоково» отходы из столицы. Взамен московские власти пообещали перечислить в бюджет области 500 млн рублей
Мэрия Москвы обратилась к губернатору Ярославской области Дмитрию Миронову с просьбой принять на мусорном полигоне «Скоково» отходы из столицы. Взамен московские власти пообещали перечислить в бюджет области 500 млн рублей. Ранее мэрия столицы пыталась найти место для своего мусора в Тверской области, однако власти региона ответили на предложение отказом.
Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов рассказал, что к нему обратились власти Москвы с просьбой принять на местном полигоне «Скоково» часть мусорной нагрузки, формирующейся в столице. За это представители Сергея Собянина пообещали перечислить в бюджет региона 500 млн рублей.
Г-н Миронов заявил, что готов помочь столице справиться с «острой проблемой» утилизации мусора. Ярославский полигон «Скоково» может принимать 200 тысяч тонн мусора из Москвы ежегодно.
«Это всего 4% от остаточной вместимости полигона «Скоково». Прорабатываем с правительством Москвы вопрос о заключении соглашения о взаимодействии в этой сфере. Если такое решение будет принято, то Ярославская область получит 500 миллионов рублей», - сообщил губернатор на своей странице в Facebook.
Отказывать москвичам в их просьбе ярославский губернатор считает недальновидным.
Ранее о готовности принять московский мусор заявил и губернатор Калужской области Анатолий Артамонов, хотя в регионе остро стоит проблема утилизации собственных отходов.
Власти Тверской области, напротив, отказались принимать московский мусор. Губернатор Игорь Руденя заявил, что прием мусора из других регионов не должен становиться бизнесом для муниципальных властей.
Правительство Москвы начало переговоры с соседними регионами по вопросу утилизации своего мусора в связи с ухудшением экологической ситуации в Московской области, которая принимает свои отходы и столичные. С начала года в нескольких районах Подмосковья участились массовые акции протеста из-за выбросов свалочного газа. Местные жители требуют закрыть мусорные свалки и перекрывают проезд к полигонам для мусоровозов из Москвы.