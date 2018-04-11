Таганский суд принял иск Роскомнадзора о блокировке мессенджера Telegram
Таганский суд Москвы принял к рассмотрению иск Роскомнадзора об ограничении доступа к мессенджеру Telegram на территории Российской Федерации. Иск подан в порядке гражданского судопроизводства, дело будет вести судья Юлия Смолина
Таганский суд Москвы принял к рассмотрению иск Роскомнадзора об ограничении доступа к мессенджеру Telegram на территории Российской Федерации. Иск подан в порядке гражданского судопроизводства, дело будет вести судья Юлия Смолина. Дата слушаний пока не назначена, сообщает РИА Новости.
Напомним, 29 марта Роскомнадзор дал Telegram 15 дней на выполнение требования ФСБ России предоставить ключи для дешифрации переписки пользователей сервиса. Если мессенджер не выполнит требование регулятора, то он сможет попросить в суде заблокировать сервис.
Администрация Telegram отказалась предоставлять ключи для расшифровки переписки, заявив, что данное требование технически невыполнимо.
Роскомнадзор 6 апреля подал исковое заявление в суд об ограничении доступа к информационным ресурсам Telegram.