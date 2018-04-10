В московском районе Строгино в строящемся здании школы дважды обрушились перекрытия
В московском районе Строгино на строительстве школы дважды за сутки произошло обрушение перекрытий. Бдительные москвичи сообщили о происшествии на стройке в МЧС. В ходе разбирательства выяснилось, что компания-застройщик работала без официального разрешения
В московском районе Строгино на строительстве школы дважды за сутки произошло обрушение перекрытий. Бдительные москвичи сообщили о происшествии на стройке в МЧС. В ходе разбирательства выяснилось, что компания-застройщик работала без официального разрешения.
Строительство школы на улице Исаковского было анонсировано мэрией Москвы в сентябре 2017 года. Согласно плану, четырехэтажный учебный корпус должен был стать дополнительным помещением для столичной школы №1302 и был рассчитан на 400 учеников.
По данным Мосгосэкспертизы, компания-застройщик - казенное предприятие «Управление гражданского строительства» - получила заключение государственной экспертизы проекта в октябре 2017 года, а свидетельство об архитектурно-градостроительном решении - только в конце декабря.
Родители учеников школы №1302 выразили беспокойство по поводу слишком стремительно идущего строительства корпуса. Сейчас уже готова часть четвертого последнего этажа.
8 апреля жители Строгино услышали грохот на стройплощадке и вызвали МЧС. Специалисты выяснили, что в строящемся здании обрушилась часть перекрытий на третьем этаже, а на следующий день на третьем этаже обрушилась еще часть перекрытий.
Юрист Иван Ёжиков решил проверить стройку через информационную систему обеспечения градостроительной деятельности Москомархитектуры и сайт Мосгосстройнадзора, но не нашел застройщика в списках. Из разрешительной документации у строителей есть только ордер на установку ограждений вокруг строительной площадки. На основании этого документа «Управление гражданского строительства» и ведет строительство.
Иван Ёжиков называет это «юридическим самостроем» и считает, что это стандартная практика в столице. «В Москве так действуют все строители, выполняющие госзаказ и имеющие хорошую крышу. КП УГС крышует сам Хуснуллин (заместитель мэра Москвы Марат Хуснуллин). Вон, «Мостотрест» целый мост строит без разрешения на строительство - и ничего», - заявил юрист, слова которого приводит «МБХ.Медиа».
По мнению юриста, делается это с двумя целями — быстрее построить и отсечь от конкурсов «нормальных» подрядчиков.
Мосгосстройнадзор, который должен контролировать стройки в Москве, трижды проводил проверку на этом объекте. Во время одной из проверок был установлен факт отсутствия разрешения на строительство, но строительство не остановилось. В результате следующей проверки было указано, что все выявленные ранее нарушения были устранены, однако разрешение на строительство по-прежнему не появилось.
Жители Строгино, чьи детям придется учиться в новом корпусе, направили заявление с жалобами в Мосгосстройнадзор и в прокуратуру Северо-Западного округа.
По результатам инициированной проверки, Мосгосстройнадзор постановил в решении от 6 апреля, что строительство учебного корпуса ведется без оформленного разрешения. В отношении застройщика «приняты административные меры» - вынесено постановление о наложении административного наказания в виде штрафа.