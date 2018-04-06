Роскомнадзор направил в суд требование о блокировке мессенджера Telegram
Роскомнадзор подал в Таганский районный суд Москвы иск с требованием заблокировать мессенджер Telegram на территории Российской Федерации. Об этом сообщается на официальном сайте надзорного ведомства
Роскомнадзор подал в Таганский районный суд Москвы иск с требованием заблокировать мессенджер Telegram на территории Российской Федерации. Об этом сообщается на официальном сайте надзорного ведомства.
В Роскомнадзоре объяснили обращение в суд тем, что представители Telegram отказываются выполнить приказ ФСБ о предоставлении ключей для расшифровки переписок пользователей. В ведомстве напомнили, что законность такого решения подтвердил Верховый суд РФ.
В Telegram заявили, что физически не могут выполнить приказ ФСБ, так как часть ключей от переписок уничтожается автоматически. В свою очередь основатель мессенджера Павел Дуров заявил, что все попытки ограничить работу его сервиса не имеют смысла.
Администрация Telegram ранее направила в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в Страсбурге жалобу на штраф в размере 800 тысяч рублей, наложенный Мещанским судом Москвы за отказ предоставить ФСБ ключи шифрования переписки пользователей.
Российские суды признали требование ФСБ законным и согласились с версией силового ведомства о том, что переписка в мессенджере не является тайной переписки, которая охраняется Конституцией РФ.