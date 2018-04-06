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06 апреля 00:02

Налоговики разыщут незарегистрированные дачные постройки с помощью дронов

Федеральная налоговая служба начала масштабную кампанию по выявлению незарегистрированной недвижимости российских дачников. Согласно предварительным данным, число нелегальных построек оценивается в 100-150 млн единиц

Фото: Телеканал 360

Федеральная налоговая служба (ФНС) начала масштабную кампанию по выявлению незарегистрированной недвижимости российских дачников. Согласно предварительным данным, число нелегальных построек оценивается в 100-150 млн единиц. Розыск неучтенной недвижимости будет проводиться с помощью данных со спутников и беспилотных летательных аппаратов.

С 2018 года ФНС будет автоматически начислять налог на имущество после регистрации всех дачных объектов в Едином госсреестре недвижимости (ЕГРН). При этом в реестр данные могут попасть без ведома владельца, поскольку теперь налоговикам не нужно будет заходить на участки для учета недвижимости. Достаточно будет снять все постройки с воздуха, например, с помощью дрона.

Эксперты в беседе с «Известиями» отметили, что за счет заочного оформления в реестр могут попасть даже незначительные хозяйственные постройки, которые не подходят под определение «недвижимость». Налог могут начислить на сараи, амбары, гаражи, бани и даже дачные туалеты. Напомним, что по закону любая постройка, которая получила соответствующий номер в ЕГРН, облагается налогом.

В ФНС отметили, что дачникам лучше явиться в налоговую и добровольно зарегистрировать постройки на территории своих участков. Все объекты будут занесены в межевой план, а сотрудник ведомства определит, является ли гараж, баня или сарай объектом недвижимости или нет. При регистрации объектов на основе фотоснимков такие тонкости, скорее всего, учтены не будут.

По данным Счетной палаты, в России сейчас стоят 100-150 млн незарегистрированных построек. Это коровники, гаражи, сараи, бани и непосредственно дома. Программа по выявлению и регистрации построек рассчитана до 2020 года. В текущем году на ее реализацию из федерального бюджета направят 100 млн рублей, еще 69 млн выделят из бюджетов регионов.

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