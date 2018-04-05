Москвичи уличили сайт «Активный гражданин» в накрутке голосов за строительство храма в парке «Торфянка»
Местные жители, которые почти три года пытаются защитить парк от строительства православного храма, сообщают, что им голосование в «Активном гражданине» недоступно. По словам москвичей, сайт блокирует их голоса
В московской системе электронных референдумов «Активный гражданин» стартовало голосование о благоустройстве сквера на Изумрудной улице столицы, известного как парк «Торфянка». Местные жители, которые почти три года пытаются защитить парк от строительства православного храма, сообщают, что им голосование в «Активном гражданине» недоступно. По словам москвичей, сайт блокирует их голоса, но при этом за «благоустройство» каждые 10-15 минут накручивается по 20-30 голосов.
В официальном сообщении московских властей говорится, что жители Лосиноостровского района на сайте «Активный гражданин» могут оценить представленную концепцию и проголосовать «за» или «против». Участникам голосования предлагается три варианта ответов: «Да, поддерживаю», «Нет, не поддерживаю» и «Это должны решать специалисты».
В представленной на суд граждан концепции предусматривается создание маршрутов для бега и спортивной ходьбы, устройство детских и спортивных площадок, установку скамеек и указателей. Также планируется вырубить засохшие деревья, высадив вместо них молодые саженцы и разбив клумбы.
Местные жители считают, что под видом благоустройства парка Торфянка мэрия и Русская православная церковь (РПЦ) хочет протащить антивандальный крест-указатель «Путь в Лавру» непосредственно в парке. За установкой креста в дальнейшем последует строительство храмового комплекса. При этом изначально в проекте заказчика ГБУ Автомобильные дороги СВАО (проектировщик Ландшафт Сити, представитель Юрьев В.Г.), представленном на заседании Совета муниципальных депутатов 28 марта 2018 года о благоустройстве парка, не фигурировали крест и иные религиозные сооружения.
Депутаты Лосиноостровского района согласовали проект, в котором пункт под номером 17 подразумевал «Новогоднюю елку». После согласования елка превратилась в крест-указатель. Противники установки креста обвинили столичные власти в подлоге документов.
Активисты движения «За парк Торфянка!» отмечают, что опрос на «Активном гражданине» ставит их в рамки, что, либо они голосуют против всего благоустройства парка, либо за, включая установку креста, за которой последует застройка парка храмовым комплексом.
Более того, в ходе голосования на «Активном гражданине» выяснилось, что сайт блокирует голоса реальных пользователей. Одновременно с этим примерно каждые 10-15 минут накручивается по 20-30 голосов «за» благоустройство.
Отметим, что жители района уже около трех лет проводят пикеты против строительства храма на территории парка Торфянка. Москвичи неоднократно обращались с просьбой перенести место строительства храма как к мэру Сергею Собянину, так и к патриарху Кириллу. Однако столичные власти твердо намерены построить в парке храмовый комплекс в рамках реализации городской «Программы 200».