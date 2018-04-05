Минздрав не хочет видеть нацию здоровой
Постоянно критикуемая система медицинского страхования – неэффективная, но позволяющая «компаниям-прослойкам» осваивать бюджетные миллиарды, министру здравоохранения Веронике Скворцовой по-прежнему видится единственно правильной
Давайте лечить не на бумаге
Не так давно спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко раскритиковала существующую систему медицинского страхования, назвав ее неэффективной, и предложила создать систему, в которой граждане пользовались бы услугами частных страховых компаний и поликлиник добровольно, а на лечение остальных выделять деньги отдельно.
Особенно Матвиенко раскритиковала деятельность страховых компаний, которые «подключаются», когда государство передает деньги Фонду обязательного медицинского страхования (ФОМС). «Скажите, пожалуйста, сколько средств граждан уходит на содержание этих страховых компаний? Это просто прокладки по перекачиванию денег граждан, – заявила Матвиенко. – А какая эффективность страховой компании? Да никакой! Это конторки, которые просто собирают деньги и перечисляют со счета на счет больниц. И вы называете это эффективной системой?
Зачем вообще эти фонды мы насоздавали столько? Смысл? Напрямую – из федерального бюджета, из регионального бюджета – все по-честному, все прозрачно», – сказала она.
Однако, в плане реформы российского здравоохранения у госпожи Матвиенко есть серьезный оппонент в лице главы Минздрава госпожи Скворцовой, которая еще два года назад высказывалась против ликвидации ФОМС и называла предложения, подобные тому, что сделала сейчас спикер Совфеда, «популизмом» и шагом назад.
По мнению Скворцовой, сейчас деньги из бюджета платятся за каждый пролеченный случай – а в ином случае оплата пойдет просто за койку в больницу, вне зависимости от того, лежит на ней пациент или нет.
Какая-то доля логики и в этом есть. Но то, что реформа в нашем здравоохранении назрела, понимает даже Скворцова. Однако, с ее точки зрения, развивать нужно именно нынешнюю страховую систему, против которой выступила, в частности, Матвиенко.
«Нужно страховые механизмы развивать и развивать страховые принципы. Мы над этим очень серьезно работаем вместе с Федеральным фондом ОМС», – уверена глава Минздрава.
Что же до других участников этого процесса? Ну, вот, к примеру, в феврале некоторые СМИ сообщали, что Минфин и Центробанк совместно с крупными страховыми компаниями обсуждают реформу обязательного медицинского страхования, которая предполагала переложить часть финансовой ответственности государства за здоровье граждан на страховые компании. На совещании в Минфине пришли к мнению, что роль страховщиков в сфере ОМС, наоборот, недостаточна и «они только пропускают через себя деньги и анализируют счета».
А президент Лиги защитников пациентов Александр Саверский, говоря о действующей системе, был еще более категоричен: «Представьте, что защитой ваших потребительских прав в магазине занимается сам магазин. Тут такая же история, потому что задача этих компаний получать больше, платить меньше»,
Эксперт уверен, что все это время страховые компании работали откровенно против пациентов – их главной задачей являлось и является сохранить у себя как можно больше денег.
Но если госпоже Скворцовой все еще недостаточно мнений большого чиновника и крупного специалиста, специально для нее даем статистику от Счетной палаты РФ, эксперты которой еще в 2016-м подсчитали, что за предыдущий 2015-й система ОМС потеряла 30,5 млрд руб. на деятельности страховых компаний-посредников, которые не выполнили свои обязательства.
Более того, испытывая недостаток средств, которые застревают или вовсе теряются в ФОМС, больницы и поликлиники вынуждены компенсировать это разными непопулярными методами – увольнением «лишних» сотрудников, переводом их на более низшие должности (еще же и майские указы надо как-то хотя бы на бумаге исполнять) или, вот как установила в 2017 году та же Счетная палата – повышением тарифов на ряд услуг, оказываемых медучреждениями в рамках системы ОМС. В прошлом году такое увеличение ценников варьировалось от 26 до 39%.
Плох тот солдат, который не мечтает…
Когда Вероника Скворцова сказала: «Я никогда не мечтала быть министром». В том смысле, что туда шли одни неучи, которые не смогли стать специалистами. Видимо, незнание азов профессии компенсировалось организаторскими талантами.
Скворцова в министерство пришла, будучи уже членом-корреспондентом РАМН и директором института. То есть, сегодня ведомство возглавляет, надо понимать, и специалист и организатор в одном лице. Казалось бы, работа должна идти на ять баллов.
Однако, если перечислять все, что творится благодаря нынешнему руководству Минздрава, то покажется, что медицинское ведомство возглавляет, извините, лесоруб. Да рубит так – что щепки летят во все стороны.
Вот, к примеру, в мае 2017 года Росстат указывал на 4%-ный рост заболеваемости ВИЧ. При этом зимой 2017 года проверка Росздравнадзора показала нехватку антиретровирусных препаратов (АРВ) в 20 регионах. На что министр российского здравоохранения рассказывает в СМИ о каких-то немыслимых опытах и экспериментах, которые в будущем должны импортозаместить западные лекарства и помочь людям. Вопрос только – каким людям? Которые умирают уже сегодня, сейчас?
А еще пресловутая оптимизация, которая больше похожа на какую-то тотальную «зачистку». Вот лишь один пример того, что творится по всей стране. Первый московский мединститут имени Сеченова. Одно из старейших в стране учреждений.
В прошлом году было объявлено о том, что в институте будут сокращены 70% сотрудников и 10 из 50 кафедр последипломного образования. То есть, кафедр, где вчерашние студенты общего профиля становятся узконаправленными специалистами.
И главное, что в Минздраве от всего открещиваться стали сразу – мол, мы ни при чем. Просто есть решение урезать вам бюджет – но мы же не заставляем вас насильно закрывать кафедры и увольнять сотрудников?
Зато если попиариться – тут министр крупным планом. Многие помнят, как в 2016-м она во всеуслышание объявила о том, что нашла средство от вируса Эбола.
На самом деле такое заявление оказалось банальным «фейком» – есть некая отечественная вакцина, которая, может быть, будет исследоваться наряду с американской для сравнения».
Пиар давно стал проектом номер один для многих ведомств – и Минздрав не исключение. Ведь как скажешь – так и по медицине судить будут. Другое дело, не всегда впопад сказать удается.
Но на пиар тратятся серьезные бюджетные деньги – да еще и с неким «интересом». Поэтому обывателю вбивают и вбивают в голову – у нас все хорошо.
Вот, к примеру, на 2013 год было по госконтракту выделено 35 млн. руб. на телепроект по продвижению здорового образа жизни. Ну, ладно, казалось бы – и сумма в масштабах страны невелика и здоровый образ жизни это важно.
Но вот что поразительно. Во-первых, телепроект и, соответственно, деньги на него были рассчитаны на весь 2013-й – а контракт был заключен в ноябре 2013-го, когда до конца финансового года оставалось чуть более месяца. Во-вторых, аналитикам нигде в открытом доступе не удалось найти хоть один выпуск телепрограммы по этому проекту именно в пределах 2013 года. Как говорится, 35 «лямов» - ам и проглотили. Сумма маленькая – никто и не заметил. А сколько их – этих «ам», бог его знает.
Но на бога надейся, а сам не плошай. Вот вроде как недавно ФАС попыталась подловить Минздрав на преференциях для компании «Р-Фарм». Антимонопольная служба внепланово проверила Минздрав и заподозрила его в создании преимущественных условий для одной из крупнейших российских фармкомпаний. В Минздраве мгновенно отреагировали, назвав проверку ФАС необъективной и заявили, что будут жаловаться в прокуратуру.
Однако, начальник управления по борьбе с картелями ФАС Андрей Тенишев уточнил, что составлен акт проверки, в котором «отражены признаки нарушения антимонопольного законодательства Министерством здравоохранения».
Одно из нарушений Минздрава – «создание преимущественных условий для фармацевтической компании «Р-Фарм», уточнил Тенишев. Он заметил, что пока есть только акт проверки, дело о нарушении антимонопольного законодательства еще не возбуждено, но эту возможность он не исключил.
Правда, несмотря на проверку ФАС и на то, что компания «Р-Фарм», как нарушитель 19 госконтрактов, должна давно уже была находиться в реестре недобросовестных поставщиков, фирма продолжает участвовать в торгах и недавно получила от Минздрава еще один контракт стоимостью почти в миллиард рублей.
Речь идет о поставке «Терифлуномида» (лечение рассеянного склероза) - единственного нового препарата, включенного в госпрограмму семи высокозатратных нозологий. При этом «Р-Фарм» был единственным участником тендера, а компания «Валента фарм», разработавшая более дешевый дженерик, даже не пыталась участвовать в торгах. И это, конечно, наводит на определенные мысли о том, что победитель торгов в «узких кругах» мог быть известен заранее. А у неких чиновников из медицинского ведомства во всем этом может присутствовать некий «интерес».
Больной выписан – по причине летального исхода
А возвращаясь к тому же ВИЧ, можно напомнить, что в 2016 году ООН признала Россию эпицентром мировой эпидемии СПИДа. Свыше миллиона больных. Что это – как не угроза национальной безопасности?
Какой путь избрал Минздрав? Ведомство Скворцовой быстренько составило «предпочтительный» список АРВ-препаратов, что привело не только к перебоям с поставками, но и к снижению конкуренции, а значит, и к потенциальному увеличению цен.
А еще, как говорил в свое время глава федерального центра СПИДа Вадим Покровский, «Минздрав избрал путь покупать дешевые лекарства, урезая дорогостоящие. Это отбрасывает нашу страну на пять лет назад в сравнении с Европой и Америкой». И это тоже итог работы Скворцовой в должности министра, становиться которым она не мечтала.
Осваивать бюджет, реализовывать контракты для «своих» и громко пиариться за бюджетные же деньги, попутно сочиняя отчеты для президента и правительства, в котором наша медицина впереди планету всей.
А то, что происходит на земле в реальности, можно озвучить даже не цифрами или какой-то статистической выкладкой, а недавним случаем в Великом Новгороде. Там вечером 2 апреля 55-летний мужчина умер, не дождавшись скорой помощи, прямо около забора Первой городской клинической больницы. Согласно записи в журнале «скорая» прибыла спустя 18 минут, когда мужчина уже был мертв – и в это время во дворе больницы в каких-то десятках метров стояли несколько «скорых». Но никто не подъехал и не подошел.
В ответ на гневные отклики по этому случаю в соцсетях, в региональном министерстве здравоохранения пояснили, что эти автомобили используются только для транспортировки пациентов в другие медицинские учреждения – а время прибытия к тому самому мужчине нарушено не было. «Потолок» прибытия 20 минут – приехали через 18. Что ж, по факту свой долг исполнили – но по-человечески этого не понять.
Правда, выходить сухими из любой воды региональным чиновникам от медицины есть у кого поучиться на федеральном уровне. Только вот на качестве медобслуживания, за которое так печется госпожа Скворцова, отстаивая существование ОМС, это никак не отражается.
Страховщики по-прежнему пожирают выделяемые государством на наше здоровье миллиарды, чиновники продолжают набивать руку на составлении нужных отчетов – а простые россияне все так же умирают, в том числе, и под заборами больниц.
Ясно одно – глобальная реформа нашего здравоохранения нужна, как воздух. Но начинать резать эту «гнилую рыбу» лучше всего с «головы». У нас тут вроде как выборы прошли – президент заступил на новый срок. Ну, так пора бы часть свиты и заменить. Например, привести в правительство людей, которые хотят работать, а не болтать.