Facebook удалил сотни аккаунтов, связанных с «фабрикой троллей»
Администрация соцсети Facebook удалила сотни учетных записей и страниц, которые могут быть связаны с российской «фабрикой троллей». Сотрудников которой обвинили во вмешательстве в ход выборов президента США
Администрация соцсети Facebook удалила сотни учетных записей и страниц, которые могут быть связаны с российской «фабрикой троллей» (Агентство интернет-исследований). Сотрудников последней ранее обвинили во вмешательстве в ход выборов президента США.
Основатель соцсети Марк Цукерберг заявил, что владельцы удаленных аккаунтов «неоднократно обманывали людей по всему миру и манипулировали ими». «Мы больше не хотим, чтобы они были представлены на Facebook», - добавил Цукерберг, слова которого приводит РБК.
По данным Reuters, среди заблокированных оказался аккаунт «Федерального агентства новостей» (ФАН), которое связывают с бизнесменом Евгением Пригожиным.
Руководитель ФАН Евгений Зубарев подтвердил, что группу его изданий заблокировали на Facebook. Сам он назвал блокировку «актом политической цензуры» и подчеркнул, что его сотрудники «не публиковали никакого запрещенного контента».
Сейчас ФАН подготовит обращение в Роскомнадзор.
По данным Facebook, за последние два года связанные с Россией аккаунты закупали рекламу политического характера в социальной сети. С июня 2015 года по май 2017 года 470 недостоверных аккаунтов и страниц потратили около 100 тысяч долларов на почти три тысячи сообщений.