Меню
Общество
Если умрет, то он и так умрет, если выздоровеет, то он и так выздоровеет
Общество
04 апреля 00:02

Московские и подмосковные чиновники будут лечиться за границей за счет бюджета

Структуры мэрии Москвы, правительства Московской области и Министерства здравоохранения закупили за счет бюджета для своих сотрудников полисы дополнительного медстрахования, которые дают им возможность проходить лечение в лучших клиниках

Фото: muschi-moesen-fotzen.info

Структуры мэрии Москвы, правительства Московской области и Министерства здравоохранения закупили за счет бюджета для своих сотрудников полисы дополнительного медстрахования, которые дают им возможность проходить лечение в лучших клиниках. При этом рядовым гражданам чиновники предлагают лечить тяжелые заболевания за свой собственный счет.

Портал Life обнаружил на сайте госзакупок заявку на приобретение полисов ДМС, согласно которым госслужащие могут получить лечение не только в России, но и за границей.

Такие полисы приобрела компания «Управление экспериментальной застройки микрорайонов», которая принадлежит «Мосинжпроекту», подконтрольному Департаменту строительства Москвы. УЭЗ строит дома по заказу городских властей, а ее руководитель Альберт Суниев считается человеком из команды вице-мэра Марата Хуснуллина.

Полисами ДМС могут воспользоваться 16 сотрудников УЭЗ. Договор на услуги страхования заключен с «Группой Ренессанс страхование», а его стоимость составила 4 млн рублей (страховое покрытие по одному случаю лечения за рубежом составляет 300 тысяч долларов).

Согласно договору, страховая компания оплатит авиабилеты, консультации с врачами, операции, химиотерапию, лекарства, услуги переводчика, проживание в гостинице, если это понадобится.

В договор входит также лечение различных заболеваний в российских больницах и поликлиниках, скорая помощь, массаж, отбеливание и протезирование зубов и многое другое.

Деньги на покупку полисов выделяются не напрямую из бюджета, потому что УЭК является компанией, а не департаментом, однако город все равно идет на превышение расходов на нужды компании. Таким образом, медицинские полисы оплачивают налогоплательщики.

При этом самим налогоплательщикам власти предлагают оплачивать лечение в случае тяжелого заболевания за свой счет. В бюджете Минздрава РФ по закону предусмотрены средства на лечение онкобольных за рубежом, но процедура получения этих средств очень сложная. «В нашей практике ни разу такого не было. Все онкопациенты, которые отправлялись лечиться за границу, ехали за свой счет», - сообщила Life президент Ассоциации онкологических больных Ирина Боровова.

Управление делами губернатора Московской области также застраховало чиновников на три года. Страхование 19 тысяч государственных служащих обошлось бюджету в 1,5 млрд рублей.

Из них 220 чиновников должны обслуживаться в элитных частных клиниках и «палатах повышенной комфортности». Речь идет о таких клиниках, как Европейский медицинский центр, госпиталь «Лапино», «Премьер медика».

Не отстают от подмосковных и московских чиновников сотрудники Министерства здравоохранения РФ. Чиновники ведомства регулярно докладывают об успехах российской медицины и современном оснащении больниц, но сами предпочитают лечиться в элитных клиниках.

Так, Центр экспертизы и контроля качества медицинской помощи Минздрава в 2017 году опубликовал заявку на оформление полисов ДМС для своих сотрудников. Пять человек должны были получить страховки категории ВИП и возможность лечиться в таких клиниках, как «Евромедсервис», «Креде эксперто», «Ниармедик», «Медси», поликлинике № 1 Управления делами президента Российской Федерации, ВИП-отделении Центральной поликлиники Литфонда. Примечательно, что после публикации «Лайфа» этот тендер был отменен.

Материалы по теме
В мэрии Москвы назвали разумным практику лечения поздней стадии рака за счет пациента
Подмосковные врачи заявили о невозможности оказывать неотложную помощь пациентам
Оценят не по-детски. Губернаторам выставят оценки за отношение к здоровью детей
Сейчас на главной
Горячие новости
Красноярской активистке грозит 1,5 года за фотографии в закрытом альбоме
Поводом для возбуждения уголовного дела против Оксаны Походун стали изображения, которые были опубликованы на ее странице в соцсети «ВКонтакте». Фотографии были доступны только владелице аккаунта
Авторская колонка
Пошто я не ракета?
А что, вдруг она и вправду есть, эта самая реинкарнация, и мы сможем после смерти во что-то там трансформироваться? Во всяком случае, я бы такую хорошую возможность не отбрасывал
Ларин Александр
Горячие новости
СПЧ попросил Роскомнадзор не блокировать Telegram
Совет по правам человека обратился к Роскомнадзору с просьбой отказаться от блокировки на территории страны мессенджера Telegram. Блокировкой сервису пригрозили за отказ предоставить ключи для расшифровки сообщений пользователей
Горячие новости
Госдума приняла закон о невозвратных билетах на поезда дальнего следования
Закон предусматривает появление тарифа, который не предусматривает получение обратно стоимости проезда при возврате неиспользованного билета. Деньги можно будет вернуть только в случае внезапной болезни пассажира
Горячие новости
Попрощался, но не ушел
Бывший губернатор Кемеровской области Аман Тулеев получил свободный мандат депутата совета народных депутатов региона. В ближайшее время отставной губернатор может возглавить кемеровский парламент
Авторская колонка
Коротко, ясно и без вранья
У меня есть друг, его зовут Савва, ему пять лет, он живет в Лондоне. Он называет меня, когда говорит по-русски, «ты мой взрослый друг», а когда он говорит по-английски — you my friend
Познер Владимир
Горячие новости
Все свои
Тендер на проведение ремонта в храме выиграла компания, связанная с бывшим заместителем бывшего вице-мэра Москвы Владимира Ресина. Сейчас г-н Ресин является депутатом Госдумы, советником мэра Сергея Собянина и советником по строительству Патриарха Кирилла
Горячие новости
В городах-участниках Чемпионата мира по футболу с 10 апреля заработает система Tax Free
В свою очередь иностранцы, которые будут делать покупки в этих магазинах, смогут получить возврат налога на добавочную стоимость
Горячие новости
Жителей Екатеринбурга лишили права выбора
Депутаты Законодательного собрания Свердловской области приняли сразу в трех чтениях законопроект, который отменяет прямые выборы главы Екатеринбурга. За принятие документа проголосовали 42 из 46 депутатов, которые присутствовали на заседании
Горячие новости
Защита от народа
Власти Московской области после инцидента на стихийном митинге против мусорной свалки «Ядрово» в Волоколамске 21 марта решили усилить как личную безопасность губернатора Андрея Воробьева, так и административных зданий
репрессии
Эхо сталинских репрессий
Юрий Дмитриев хорошо известен в правозащитных кругах и среди исследователей советских репрессий 30-х годов ХХ столетия. Историк занимается поиском мест массовых расстрелов и захоронений репрессированных, что далеко не всегда нравится местным властям.
Горячие новости
Российские депутаты каждую неделю ужесточают законы для предпринимателей
Специалисты Экспертного координационного центра проанализировали законодательные инициативы Государственной думы с 2014 по 2017 год и пришли к неутешительному выводу
Горячие новости
Тысячи жителей Екатеринбурга вышли на митинг против отмены народных выборов мэра
Поводом для акции протеста послужил законопроект губернатора Евгения Куйвашева о назначении мэра свердловской столицы депутатами на конкурсной основе
Горячие новости
Мэру Москвы напомнили о «мусорных» контрактах на 142 млрд рублей
По условиям госконтрактов подрядчики должны построить сортировочные станции и пункты переработки до конца 2019 года. Однако никакой информации о строительстве найти не удалось
мусорные полигоны
У вас еще нет мусорного полигона? Тогда мы едем к вам
Последние несколько недель «мусорная тема» всколыхнула буквально все Подмосковье. Чиновники хватаются за голову, не зная, куда в таком случае девать миллионы тонн столичных отходов. Самый просто способ – свалить с больной головы на пока еще здоровую
Горячие новости
Бывших губернаторов не бывает
Бывший губернатор Кемеровской области Аман Тулеев после ухода в отставку продолжит жить за счет регионального бюджета, а также получит в безвозмездное пользование охраняемое жилье
Горячие новости
«Слуцкий в отделении - песня прямо!»
Сотрудники московской полиции в понедельник, 2 апреля, задержали около здания Госдумы сооснователя проекта Сети взаимопомощи женщин Алену Попову. Она проводила одиночную акцию около входа в Думу и стояла с картонной фигурой депутата от ЛДПР Леонида Слуцкого
Горячие новости
Ну не смогли!
Беспилотник «Почты России» должен был доставить посылку из Улан-Удэ в село Нижний Саянтуй. Расстояние между населенными пунктами составляет 15 километров. Гендиректор почты перед запуском выразил уверенность, что этот проект станет успешным