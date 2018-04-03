Госдума приняла закон о невозвратных билетах на поезда дальнего следования
Закон предусматривает появление тарифа, который не предусматривает получение обратно стоимости проезда при возврате неиспользованного билета. Деньги можно будет вернуть только в случае внезапной болезни пассажира
Депутаты Госдумы России приняли в третьем чтении законопроект о введении так называемых невозвратных билетов на поезда дальнего следования.
Закон предусматривает появление тарифа, который не предусматривает получение обратно стоимости проезда при возврате неиспользованного билета. Деньги можно будет вернуть только в случае внезапной болезни пассажира или совместно следующего с пассажиром члена семьи. Также вернуть билет можно в случае получения травмы, подтвержденной справкой, или же при отмене либо задержке отправления поезда, а также невозможности предоставить пассажиру указанное место.
Депутаты отметили, что введение невозвратных билетов позволит снизить стоимость проезда, сообщает «Интерфакс».
Закон о невозвратных билетах на поезда вступает в силу 1 января 2019 года.