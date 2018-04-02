Борцы с коррупцией потребовали от мэрии Москвы отчитаться о сортировке и переработке мусора
По условиям госконтрактов подрядчики должны построить сортировочные станции и пункты переработки до конца 2019 года. Однако никакой информации о строительстве найти не удалось
Центр антикоррупционной политики партии «Яблоко» потребовал от мэра Москвы Сергея Собянина отчитаться о реализации проекта по сортировке и переработке мусора. Борцы с коррупцией напомнили властям, что по условиям госконтрактов подрядчики должны построить сортировочные станции и пункты переработки до конца 2019 года.
В ЦАП отметили, что никакой информации о строительстве сортировочных и перерабатывающих станций им найти не удалось.
Руководитель антикоррупционного центра Сергей Митрохин сообщил, что в 2012-2014 годах московские власти заключили госконтракты на 15 лет по уборке мусора. Девять контрактов обошлись городскому бюджету в 142 млрд рублей.
Юристы ЦАП отметили, что в госконтрактах, помимо вывоза и захоронения мусора, было другое важное условие. Так, в восьми контрактах на сумму 117 млрд рублей содержится пункт о строительстве сортировочных станций и пунктах переработки мусора для раздельного сбора отходов. Однако на сегодняшний день о строительстве таких объектов никакой информации нет.
«Мы запросили у мэрии Москвы подробности, как выполняются эти контракты. Подозреваем, что требования о переработке не выполнены, и на самом деле весь мусор свозится на полигоны в Подмосковье либо сжигается», ‒ сообщил замруководителя ЦАП Алексей Карнаухов.
Сергей Митрохин заявил, что их в первую очередь интересует, куда были потрачены деньги, выделенные на сортировку и переработку отходов. «Еще один вопрос, который нас волнует: где собирались или намерены сейчас строить сортировочные пункты? Насколько эти места безопасны для живущих рядом москвичей? Ведь создание сортировочных пунктов предполагается в каждом округе. Зная ситуацию в Кучино, Ядрово, Коломне, Троицке, мы опасаемся аналогичных последствий по всей Москве», - заявил Сергей Митрохин.
Борцы с коррупцией выяснили, что из пяти подрядчиков только ООО «Хартия» рассказывает на своем сайте о сортировочном комплексе. Мусор сортируется вручную, однако каким образом происходит переработка отсортированного мусора, не сообщается.
Компанию «Хартия» Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального связывает с сыном генпрокурора РФ Юрия Чайки Игорем Чайкой.
«Хартия» выиграла два крупнейших контракта стоимостью 42,6 млрд рублей вывоз мусора в Северо-Восточном и Восточном округах Москвы. Контракт рассчитан на 15 лет.