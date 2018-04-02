Полиция задержала около Госдумы правозащитницу с картонным Леонидом Слуцким
Сотрудники московской полиции в понедельник, 2 апреля, задержали около здания Госдумы сооснователя проекта Сети взаимопомощи женщин Алену Попову. Она проводила одиночную акцию около входа в Думу и стояла с картонной фигурой депутата от ЛДПР Леонида Слуцкого
Сотрудники московской полиции в понедельник, 2 апреля, задержали около здания Госдумы сооснователя проекта Сети взаимопомощи женщин Алену Попову. Она проводила одиночную акцию около входа в Думу и стояла с картонной фигурой депутата от ЛДПР Леонида Слуцкого.
Алена Попова сообщила в Facebook, что ее задержали сразу, как только она подошла к зданию Госдумы. Поводом для задержания стал картонный Слуцкий, которого стражи порядка назвали «сборно-картонной конструкцией».
Правозащитницу доставили в отделение полиции вместе с картонным депутатом. «Честно говоря, я думала, что Слуцкий погуляет по мск, а он поехал сразу в ОВД, смотрится он тут идеально. Вот сотрудники полиции визуализировали желаемое. Теперь Слуцкий в автозаке, Слуцкий в отделении - песня прямо!» - написала на своей странице Алена Попова.
Напомним, депутата Госдумы от ЛДПР Леонида Слуцкого несколько журналисток обвинили в сексуальных домогательствах. Сотрудницы СМИ подали жалобу в комиссию Госдумы по этике, однако там Слуцкого признали невиновным. Самих потерпевших депутаты обвинили в провокации.