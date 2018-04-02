Первый запуск беспилотника «Почты России» с посылкой закончился провалом
Беспилотник «Почты России» должен был доставить посылку из Улан-Удэ в село Нижний Саянтуй. Расстояние между населенными пунктами составляет 15 километров. Гендиректор почты перед запуском выразил уверенность, что этот проект станет успешным
Первый беспилотный аппарат «Почты России» потерпел крушение. Запуск дрона состоялся в Бурятии.
Беспилотник «Почты России» должен был доставить посылку из Улан-Удэ в село Нижний Саянтуй. Расстояние между населенными пунктами составляет 15 километров.
Перед запуском глава Бурятии Алексей Цыденов заявил, что это будет первый рейс по доставке почтового груза с помощью БПЛА в истории «Почты России». В дальнейшем планируется использовать дроны для доставки груза в труднодоступные районы в регионах страны.
В торжественном запуске беспилотного доставщика посылок принимали участие Алексей Цыденов и генеральный директор «Почты России» Николай Подгузов. «Я очень рад, что мы сегодня здесь запускаем этот проект, который должен стать успешным», - заявил г-н Подгузов, слова которого приводит FlashSiberia.
Тем не менее, дебютный запуск беспилотника «Почты России» оказался неудачным. Аппарат почти сразу после запуска врезался в жилой дом и рухнул на землю. Аппарат получил серьезные повреждения и восстановлению не подлежит.
Основной причиной крушения беспилотника называют wi-fi-точки, которые «сбили с толка» аппарат.