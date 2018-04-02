Меню
Общество
Летать за границу становится дешевле
Авторская колонка
02 апреля 02:16
Дижур Николай

Депутат Серпуховского района, городского округа Чехов Московской области, четырех созывов

Все авторы

Артем Любимов, или Политическая стачка Волоколамска

1 апреля 2018 года многотысячный митинг на центральной площади Волоколамска скандировал:«Свободу Артему Любимову!». Артем -  организатор митингов протеста за немедленное закрытие свалки «Ядрово».

Его задержали накануне вечером, в субботу, когда он ехал из Волоколамска в Москву. Около девяти часов вечера на Новорижском шоссе в Истринском районе Подмосковья автомобиль Любимова «прижали» две машины с маячками. Полицейские попросили Любимова выйти, досмотрели машину и доставили активиста в отдел истринского ОМВД. В отделении был составлен протокол об административном правонарушении по ст. 19.3 КоАП РФ ,неповиновение полиции. «Адвокатам Любимова пояснили, что при задержании Артем Вячеславович пытался убежать от сотрудников полиции по Новорижскому шоссе».

Я знаю Артема с 20 ноября 2016 года, когда мы вместе провели в Гайд парке первый митинг протеста против политики насильственной ликвидации органов местного самоуправления Московской области, проводимой губернатором Андреем Воробьевым. Знаю, как человека интеллигентного, разумного, болеющего за судьбу отечества.

Его задержание я расцениваю как политический террор, беспрецедентная полицейская акция направленная на профилактику митингов протеста, заявленных на 14 апреля, день рождения губернатора Андрея Воробьева. По информации от соратников задержанного, Артем объявил голодовку.

Могу предположить, что решение о содержании под стражей невиновного человека, принимал лично Андрей Юрьевич. Однако, эта акция устрашения успеха не возымела. Город воинской славы вышел на митинг традиционно заполонив протестующими всю площадь, огороженную металлическим рамками.

Несправедливость по отношению к людям, провокация против Любимова, цинизм власти выставившей электронное табло с нулевыми показателями сероводорода, окутавшего смрадом площадь митинга, отразилось в каждом втором выступлении. «Воробьева в отставку!»  - требовало отравленное население.

Небольшой городок Московской области собрал на брифинг такое количество мировых брендов, которого не знает МИД Российской Федерации. Почему?

Потому, что с 3-го марта, с первого многотысячного митинга, люди стали выходит на площадь ежедневно. И по сути, это явление по всем признакам можно квалифицировать, как политическую стачку. То есть люди, оставив рабочие места, выдвигают политические требования.

Повсеместно на ура принимается предложение проведения единого по дате и времени, но в каждом отравленном районе самостоятельного, общего митинга «Стоп полигон», в день рождения губернатора Московской области Андрея Воробьева 14 апреля в 12 часов. Есть надежда, что этот день рождения, наш губернатор встретит последний раз в этом статусе.
 

Сейчас на главной
Горячие новости
Синоптики пообещали москвичам потепление до +15 градусов к Пасхе
«Дальнейшие расчеты показывают, что весна в явном виде уже будет ощущаться в течение предстоящей недели», - обнадежил москвичей глава Гидрометцентра Роман Вильфанд
Горячие новости
Эксперты составили список регионов с высоким риском возникновения пожаров на соцобъектах
Регионы Дальнего Востока и Сибири возглавили рейтинг самых пожароопасных. Перечень регионов составлен специалистами центра «Антистихии»
Горячие новости
Тысячи жителей Волоколамска вышли на митинг против свалки «Ядрово»
В Волоколамске в воскресенье, 1 апреля, проходит очередной массовый митинг против мусорного полигона «Ядрово». Местные жители требуют закрыть свалку. На акции присутствует много детей
Горячие новости
По собственному желанию
Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев объявил о своей отставке. В своем заявлении он указал, что уходит по собственному желанию. Причиной увольнения Тулеева называют крупный пожар в торговом центре
Авторская колонка
Пытка пресечения
В такие трудные дни, как на этой неделе многие вещи начинаешь воспринимать острее. Алексей Малобродский сидит в изоляторе больше девяти месяцев. Это долго. За эти месяцы чего только в нашей жизни не случилось.
Орехъ Антон
Горячие новости
Британские власти проверят недвижимость VIP-россиян
Власти Великобритании начали проверять сделки по приобретению имущества в этой стране на 4,4 млрд фунтов стерлингов. Предположительно, данные средства имеют «подозрительное» происхождение
Горячие новости
​«Зимнюю вишню» признали самостроем
Эвакуации посетителей кемеровского торгового центра «Зимняя вишня» во время сильного пожара помешали многочисленные перепланировки помещений. Перепланировки были согласованы гендиректором компании-владельца ТЦ
Горячие новости
Британские следователи досмотрели самолет «Аэрофлота» в аэропорту Лондона
Британские полицейские начали досматривать пассажирские самолеты российских авиакомпаний. Накануне в лондонском аэропорту Хитроу был досмотрен без объяснения причин прибывший из Москвы самолет
Авторская колонка
Скорбное бесчувствие
На связь с программой «Пусть говорят» во время специального траурного выпуска вышла врач и ведущая Первого канала Елена Малышева. Оказалось, что она в Кемерове, где родилась и окончила медицинский институт, — приехала оказать поддержку и помощь землякам, переживающим страшное горе. Сдерживая слезы, она тем не менее пыталась вселить в людей хоть какую-то надежду
Петровская Ирина
Горячие новости
Экс-мэр Ярославля попросил о помиловании
Бывший мэр Ярославля Евгений Урлашов, осужденный за коррупцию, написал прошение о помиловании на имя президента России Владимира Путина. Об этом сообщил уполномоченный по правам человека в Ярославской области Сергей Бабуркин
Горячие новости
Власти пообещали разобраться с противоречием антитеррористического и противопожарного протоколов
Министр открытого правительства Михаил Абызов пообещал в кратчайшие сроки решить проблему взаимоисключающих требований к торговым центрам от ФСБ и Госпожнадзора
Горячие новости
Сергея Мавроди похоронят на средства бывших вкладчиков «МММ»
Бывший адвокат Сергея Мавроди Александр Молохов сообщил, что тело основателя «МММ» забрала из морга его бывшая супруга, а материальную помощь в похоронах организовала инициативная группа участников финансовой пирамиды
Общество
Полная Ж г-на Добровинского
Он улыбается в камеру фотографа модного журнала. На голове шляпка a la po-evropeyski, в зубах, сохранивших крепость только благодаря умению стоматолога, зажата сигара. Пиджак в клеточку, рубашка в полосочку, вечная бабочка вместо галстука и улыбка что твой Челентано. Да, и еще неизменная «гайка» на мизинце правой руки ...
Горячие новости
Король гольф-полей
Бывший вице-премьер российского правительства Виктор Христенко оказался владельцем сети компаний, которым принадлежат гольф-поля по всей стране. Общая стоимость активов г-на Христенко, связанных с гольфом, оценивается в 10 млрд рублей
Горячие новости
Подмосковье задыхается от мусора
Жители еще одного подмосковного города вышли на акцию протеста против мусорной свалки. Активисты Дмитровского района пытаются препятствовать проезду на полигон ТБО «Непейно» машин с отходами из Москвы и других подмосковных городов
Горячие новости
В Волоколамске ввели чрезвычайное положение
Жители подмосковного Волоколамска поздно вечером в четверг собрались на стихийный митинг около здания администрации, где в это время врио главы района Андрей Вихарев и мэр города Петр Лазарев обсуждали ситуацию вокруг мусорного полигона «Ядрово»
Авторская колонка
Вместо тысячи матерных слов
Русский язык невероятно богат. В нем 60 тысяч слов или даже больше. А я смотрю на Мизулину, на Тулеева, на еще одну звезду из преисподней, вот этого Чернова, и понимаю, что из этих 60 тысяч слов я не могу подобрать ни одного. Приличные слова закончились давно, а теперь уже закончились и бранные
Орехъ Антон
Горячие новости
Подмосковным перевозчикам запретят использовать автобусы старше 7 лет
По словам министра транспорта Игоря Трескова, законопроект также закрепляет оплату проезда во всех транспортных средствах Подмосковья не только картой «Стрелка», но и любой банковской картой, в том числе платежной системы «Мир»