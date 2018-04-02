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02 апреля 00:16

Синоптики пообещали москвичам потепление до +15 градусов к Пасхе

«Дальнейшие расчеты показывают, что весна в явном виде уже будет ощущаться в течение предстоящей недели», - обнадежил москвичей глава Гидрометцентра Роман Вильфанд

Фото: podakuni.livejournal.com

В Москве и Московской области к Пасхе потеплеет до +15 градусов. Об этом сообщил глава Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Дальнейшие расчеты показывают, что весна в явном виде уже будет ощущаться в течение предстоящей недели», - обнадежил москвичей Роман Вильфанд, слова которого приводит «Интерфакс».

В понедельник, 2 апреля, в Москве и Подмосковье дневная температура воздуха поднимется до +10-11 градусов. В четверг и пятницу воздух прогреется уже до +16 градусов.

Ночью температура составит около нуля, а с пятницы поднимется уже до +3 градусов.

Теплая и солнечная погода продержится в московском регионе как минимум до среды, 11 апреля.

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