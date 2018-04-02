Эксперты составили список регионов с высоким риском возникновения пожаров на соцобъектах
Регионы Дальнего Востока и Сибири возглавили рейтинг самых пожароопасных. Перечень регионов составлен специалистами центра «Антистихии»
Регионы Дальнего Востока и Сибири возглавили рейтинг самых пожароопасных. Перечень регионов, в которых зафиксированы высокие риски пожаров на социальных объектах, составлен специалистами центра «Антистихии».
По данным экспертов, наибольшая вероятность чрезвычайных ситуаций, связанных с пожарами на социальных объектах с круглосуточным пребыванием людей, прогнозируется на территории республики Саха-Якутия, Приморского и Хабаровского краев, Красноярского, Забайкальского краев, республик Бурятия, Тыва, Иркутской, Омской, Новосибирской областей, Свердловской области и Ханты-Мансийского АО, Пермского края, Нижегородской, Самарской областей, республики Татарстан, Архангельской, Мурманской, Псковской областей, республик Карелия, Коми, Санкт-Петербурга, Владимирской, Московской областей, Москвы, Ростовской области и Краснодарского края, Ставропольского края, республик Дагестан, Чечня, Ингушетия, сообщает РИА Новости.
По данным МЧС России, число крупных техногенных катастроф и опасных природных явлений за последние годы значительно выросло. В зонах возможного воздействия поражающих факторов при авариях на критически важных и потенциально опасных объектах живут свыше 90 млн россиян, или 60% населения страны. Ущерб от потенциальных катастроф оценивается в 675-900 млрд рублей.
Напомним, 25 марта в Кемерово произошел пожар в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня». По официальным данным, в результате пожара погибли 64 человека, включая 41 ребенка. По данным следствия, в здании торгового центра не сработала автоматическая противопожарная система, а охранник отключил систему оповещения. Кроме того, все до одного аварийные выходы были заблокированы.
По делу о пожаре в «Зимней вишне» правоохранительные органы задержали семь человек.