Сергея Мавроди похоронят на средства бывших вкладчиков «МММ»
Бывший адвокат Сергея Мавроди Александр Молохов сообщил, что тело основателя «МММ» забрала из морга его бывшая супруга, а материальную помощь в похоронах организовала инициативная группа участников финансовой пирамиды
Основателя крупнейшей в истории России финансовой пирамиды Сергея Мавроди похоронят на народные деньги. Речь идет о средствах бывших вкладчиков «МММ».
Бывший адвокат Сергея Мавроди Александр Молохов в эфире Business FM сообщил, что тело основателя «МММ» забрала из морга его бывшая супруга, а материальную помощь в похоронах организовала инициативная группа участников финансовой пирамиды.
«Мавроди будет похоронен не в общей могиле. Хотя брат действительно отказался хоронить его на семейном погосте на Хованском кладбище, где похоронены его отец и мать. С братом у него были отношения плохие, они поссорились еще в середине 90-х по перспективам развития той или иной „пирамиды“», - рассказал юрист.
Напомним, Сергей Мавроди скончался в больнице 26 марта в возрасте 62 лет от сердечного приступа. Его госпитализировали с автобусной остановки. «Скорую помощь» вызвал случайный прохожий.