Полная Ж г-на Добровинского
О влиянии фекальной тематики на жизнь и поступки скандального адвоката
Он улыбается в камеру фотографа модного журнала. На голове шляпка a la po-evropeyski, в зубах, сохранивших крепость только благодаря умению стоматолога, зажата сигара. Пиджак в клеточку, рубашка в полосочку, вечная бабочка вместо галстука и улыбка что твой Челентано. Да, и еще неизменная «гайка» на мизинце правой руки – во времена моего детства и начала кооперативного движения позднего СССР цыгане продавали что-то подобное в переходах у площади «трех вокзалов». У нашего героя она, конечно, не из латуни, а из солидного aurum’а. Но фасончик тот же.
Чуть не забыл, еще одна деталь, очки. Поклонницы в комментариях на его странице в ФБ текут от фасона оправы. «Талантливый человек талантлив во всем...». Понимающая мимика, оживленная жестикуляция, гибкое интонирование, рассказы о себе, честном («отказывался от чемоданов с наличкой в качестве гонорара»), веселом и симпатичном одессите, на фоне коллекции палехских шкатулок…
И вся эта мозаика – адвокат Александр Добровинский. Человек, открыто заявляющий: «Это вы не боги, а я – бог».
Его стихия – скандал. Его принцип – беспринципность. Его стиль – провокация и пошлость. Особенно он любит… фекалии. Он напитан ими, любуется ими, они живут в его речи и рассказах, с ними он сравнивает своих соперников по адвокатской практике. Причем делает открыто, в СМИ. За что в ближайшее время может и схлопотать: столичные адвокаты Игорь Трунов и Людмила Айвар пожаловались в Адвокатскую палату Москвы на то, что «Добровинский использовал неэтичные слова и выражения, распространив негативную информацию о коллегах в СМИ». Г-н Добровинский сравнил юристов, защищающих интересы французского музыканта Дидье Маруани, ставшего жертвой непристойной провокации с участием Филиппа Киркорова, с… кучей дерьма. Квалификационная комиссия Адвокатской палаты Москвы 4 апреля рассмотрит жалобу …
Суды судами, но нам захотелось понять, что же и когда случилось с адвокатом Добровинским, и отчего он так часто путает рот и фекальное отверстие?
Он так не хотел вылезать
Есть дети, у которых тема «горшка» может стать проблемой по жизни, говорят психологи. А туалетная лексика свидетельствует о глубоких внутренних проблемах, мешающих человеку жить. Фразы типа «вон какашки полетели!» или «смотри, какашка вылезает!», звучащие от 4-летних малышей зачастую в ситуациях, когда фекальной тематики нет и рядом – обыденное явление. Дети познают мир, функции тела, людей, но поскольку культурные рамки еще не сформированы, то их интерес рвется наружу вот в такой непосредственной и шокирующей взрослых форме.
Александру Добровинскому не 4 года, а 63, но тема «горшка» его не отпускает. Казалось бы, пора и к культуре приобщиться. Тем более что претензии на утонченность он демонстрирует с завидной регулярностью, свойственной некоторым уроженцам ОдЕссы. Увы. Причиной, наверное, стали детские переживания и комплексы, возникшие еще на уровне пуповины: на втором месяце беременности матери будущего адвоката предложили делать аборт. Она долго колебалась…
В школу Сашу отдали тоже специфическую, с биологическим уклоном. Тайны детородных органов и выводящих фекалии путей для него не существовало. Но, судя по всему, биология нанесла ему очередную травму – и Добровинский возненавидел ее на всю жизнь. Тема вони, отходов, дерьма становится навязчивой. И вот…
Прощай, вонючая Россия
Первое свое образование будущий «светоч» российской адвокатуры пытался получить во ВГИКе … Однако знаковый вуз на улице Вильгельма Пика в Москве он не закончил. Возможно, причиной преждевременного расставания стали прогулы. Правда, в ряде материалов о Добровинском настойчиво проводится мысль о том, что таки из ВГИКа он выпустился! Но тут возникает вопрос: в интервью Александр Андреевич (Абрамович) не раз рассказывал, что ему «светила» армия. Неужели во ВГИКе в то время не было военной кафедры? Сомнительно. Но, так или иначе, перспектива отдать родине священный долг грозила превратиться в реальность. А долги наш герой отдавать явно не любил…
«И все никак я не дождусь, когда мне стукнет восемнадцать». Повестки из военкомата Саша Добровинский дождался в положенный срок. И снова – тема «горшка»: «Однажды в почтовом ящике я обнаружил два письма. Одно грубое, вонючее – из военкомата…». Убежать от вони будущий г-н адвокат решил банально – эмигрировал во Францию к матери. Уехать из СССР в то время было не просто, даже по приглашению, да еще в короткие сроки, да еще в капиталистическую страну, куда, к примеру, туристом можно было съездить только по вызову, либо по путевке «Спутника», пол года проходя всевозможные проверки в сомпетентных органах. Но видимо помогли «добрые люди» - кто-то из знакомых, «решала» советского образца.
«Французский» период жизни Добровинского окутан романтико-бунтарским флером и густым облаком пиара. Правды в которых, как водится, очень мало. Иногда пишут, что на земле вкуса и искусства жить наш герой открыл ресторан. Вряд ли это так. Скорее всего, он просто работал официантом. Возможно, дорос до администратора. Не более того. В свободное время тусовался среди левацкой молодежи. Воспоминания молодости художественно отразил в недавнем рассказе для «Татлера» – и здесь без пошлости и грубости не обошлось.
«Коитус», «бухло», «бараны», «мерзейшая», «отсосут», отсылы к матерным выражениям на фоне любительской зарисовки в стиле «я-там-был-а-вы-нет-а-я-круче-всех». Это тоже Добровинский. Искушения свободы были велики, и у будущего юриста, судя по всему, возникли какие-то проблемы с законом. Что это было – наркотики, модные в молодежной среде после 68-го года, двойная бухгалтерия или еще что-то, мы не знаем – но есть факт: Добровинский спешно бежал сначала в Швейцарию, а потом за океан. Как говорят, с сомнительным паспортом. И снова опять кто-то что-то «решал».
Свой путь Добровинский направил, естественно, в США – безопаснее. Поначалу пришлось пойти по пути многих «понаехавших» – работать таксистом. Но этим дело явно не ограничилось, многолетняя привычка работать с «решалами» превратила в «решалу» его самого. Но для повышения качества «услуг» и придания респектабельности ремеслу необходимо было образование. Наверное, тогда и появились мысли об адвокатуре. В итоге мечта сбылась, но тоже странно: Добровинский обзавелся дипломом Гарварда, который в самом университете подтвердить так и не смогли …
К сожалению, в сегодняшней российской юриспруденции много людей, образование которых вызывает сомнение. Плохо, что им удалось пробиться наверх. Впрочем, заслуга в этом явно не знаний, а второго счастья – наглости. Вспомним гремевшую на всю страну члена Краснодарского краевого суда Хахалеву, которая якобы получила образование в Тбилисском университете. Если поизучать американское прошлое Добровинского, то там тоже всплывет много «интересных» моментов… Хотя что в этом странного? Если у нас федеральные министры спокойно поживают с непонятными докторскими диссертациями, то что мешает благоденствовать хорошему адвокату-«решале» пусть даже и без образования?
В начале 90-х Александр Андреевич (Абрамович) возвращается в Россию. Благо появились возможности быстро «зашибить деньгу». Помогли братья Черные со своим алюминиевым бизнесом. Дали денег за консультации. Доллары Добровинский потратил на коллекцию фарфора. Впоследствии, рассказывая о ней журналистам, он с радостью цитировал матерную фразу некоего клиента, криминального авторитета, пришедшего к нему в дом. – «Если захочешь сп…ить всю эту х…ю, три месяца будешь упаковывать!». Только в исполнении лощеного Добровинского «пиип» не было…
Предметы гордости в коллекциях Добровинского тоже отражают фекальность характера. На одной из тарелок эпохи т.н. «второго авангарда» красуется надпись – «Говно концептуализма вкуснее!». И соответствующий рисунок.
Знаток лобковых вшей
На фекальный юмор и откровенное хамство в отношении коллег по цеху Добровинскому не раз указывали журналисты приличных изданий. Потому что иногда его заднепроходные шутки и замечания, сделанные публично, приводили к… смерти. Именно так.
Александр Минкин рассказал историю, случившуюся во время процесса тогдашнего члена Совета Федерации Слуцкера. Информацию о том, что адвокат противоположной стороны, Гералина Любарская, ушла в отпуск, Добровинский, защищавший Слуцкера, прокомментировал так: «Я не думаю, что она в декретном отпуске, хотя всё может быть – госпожа Любарская у нас выдающийся адвокат, поэтому она могла и с этим делом справиться спокойно». Гералине Любарской было 69 лет, и для нее, и для всех, кто ее знал, было ясно, что это наглое и грязное издевательство, говорил Минкин.
А это уже сама Любарская: «Вы бы знали, что мне приходится слышать в процессе! Вы не поверите. Я сделала замечание адвокату Слуцкера за непозволительные выражения. А Добровинский мне ответил: «Не беспокойтесь обо мне. Беспокойтесь о своих лобковых вшах».
Или, например, судья допрашивает свидетельницу. И та говорит: да, мол, помню эту горничную, у нее были длинные волосы. Добровинский тут же комментирует: «Под мышками».
Этот дядька, возможно, любит подростковые сайты или мультфильмы для взрослых, грустно замечает Минкин.
Судья все слышал и – не реагировал.
Через несколько дней Любарская умерла. У нее было больное сердце.
Проблемный сфинктер
«У каждого из нас свой язык», сказал в одном из своих интервью адвокат Добровинский. И словарь свой.
Так почему же этот человек настолько любит тему «горшка» и старается замазать других? Грубые «туалетные» слова, употребляемые во взрослом возрасте, связаны с особо чувствительной анальной зоной организма, считает психолог Юрий Бурлан. Особенности этой зоны, а именно сжатие и разжатие сфинктера, его напряжение и расслабление, влияют на формирование психики человека с анальным вектором. И этот вектор сформировал характер адвоката. Именно поэтому Добровинский не любит психологов – они называют вещи своими именами.
И напоследок – о «деле», с которого начали.
В конце 2016 года лидер французской музыкальной группы Space Дидье Маруани обвинил Филиппа Киркорова в плагиате. Претензии вызвала песня Киркорова «Жестокая любовь» которая по мнению Маруани является переработкой его песни «Symphonic Space Dream». Француз и представляющий его интересы в России, адвокат Игорь Трунов, требовали возместить ущерб от нарушения авторских прав, а также компенсировать моральный вред, взыскав с ответчиков более 75 миллионов рублей.
Защищать Киркорова подрядился г-н Добровинский. И публично обрушился на г-на Трунова. Причем выражений не выбирал. «Очень пахнет аферой это дело. Оно и в прошлый раз не пахло, а воняло» (из сюжета 5 канала), «адвокаты французской стороны «профекаливают» абсолютно все, за что берутся» (из видеозаписи, выложенной на странице адвоката в Facebook). Помимо темы миазмов в его речи мелькали традиционные «вымогатели», «аферисты». В итоге Трунов подал жалобу в Адвокатскую палату Москвы, проведя лингвистическую экспертизу всего выше сказанного.
Что тут сказать? Лощеный г-н Добровинский, видимо, забыл о существовании таких документов как «Закон об адвокатуре и Кодекс профессиональной этики адвоката». В котором выбиты железные правила: «Адвокат не должен употреблять выражения, умаляющие честь, достоинство или деловую репутацию другого адвоката либо авторитет адвокатуры» (подп. 1 п. 2 cт. 15); «Адвокат обязан вести себя уважительно и не допускать оскорбительного поведения» (подп. 2.3.2); «Адвокаты при всех обстоятельствах должны сохранять честь и достоинство, присущие их профессии» (п. 1 cт. 4) – это все оттуда.
Получается, что весь из себя вальяжный, говорливый и благоухающий дорогим парфюмом г-н Добровинский готов, если надо, на любое вранье и даже провокацию. Двадцать лет назад он сам раскрыл свое кредо в интервью газете «Мегаполис»: «в первую очередь – это поиск компромата, фактов и фактиков ... отыскивать всевозможные лазейки. ...Грубо говоря, это перевирание фактического материала».
И этому принципу он верен до сих пор. Да, сегодня это не завиральный юнец парижского розлива, а «решала», который имеет связи в высоких кабинетах, в том числе и у тех самых «оборотней» в погонах. В «деле Маруани» он мобилизовал всю верхушку московской полиции, продумал план провокации, уже радостно раздавал интервью и – наступил в г…но. Да еще людей подставил – погоны-то полетели! Потому что без образования все-таки никуда, да и от себя, как говорится, не убежишь. Анальный вектор – это диагноз.