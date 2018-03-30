Бывший вице-премьер Виктор Христенко оказался владельцем гольф-полей по всей России
Бывший вице-премьер российского правительства Виктор Христенко оказался владельцем сети компаний, которым принадлежат гольф-поля по всей стране. Общая стоимость активов г-на Христенко, связанных с гольфом, оценивается в 10 млрд рублей
Бывший вице-премьер российского правительства Виктор Христенко оказался владельцем сети компаний, которым принадлежат гольф-поля по всей стране. Общая стоимость активов г-на Христенко, связанных с гольфом, оценивается в 10 млрд рублей. Виктор Христенко и его жена Татьяна Голикова (глава Счетной палаты) такие доходы в своих декларациях ранее не указывали.
Об активах бывшего вице-премьера Виктора Христенко подробно рассказывается в совместном расследовании «Новой газеты» и телеканала «Дождь».
Г-н Христенко ушел из правительства в 2012 году, а в 2015 году возглавил Ассоциацию гольфа России. Сейчас бывший правительственный чиновник владеет компанией «Спорт Прожектс». Совладельцами фирмы являются его бывшие заместители из министерства промышленности Андрей Реус и Андрей Дементьев.
В декабре 2017 года «Спорт Прожектс» приобрела 100% акций компании «Скортэкс» у офшора с Британских Виргинских островов «Рэйвборг Кэпитал». «Скортэкс» владеет гольф-полем клуба «Пестово», кадастровая стоимость которого составляет 2,2 млрд рублей. Бывший директор «Пестова» Олег Кустиков в интервью Forbes в 2017 году оценивал гольф-клуб в 120 млн долларов (7 млрд рублей).
Виктору Христенко также принадлежит клуб «Форест Хиллс», который является филиалом «Пестова». Земля клуба поделена между двумя компаниями - «Медана» и «Терус», которые на 51% принадлежат компании «Резортсинвест». Конечным совладельцем этой компании называют Виктора Христенко.
Бывший чиновник владеет и гольф-клубом «Петергоф» площадью в 130 гектаров. Объект принадлежит петербургской фирме «Гольф-клуб „Михайловка“», которая принадлежит фирме «Ника» из Москвы, которой, в свою очередь, владеет «Лайфинвест». 100% «Лайфинвеста» принадлежат Христенко.
Компании бывшего вице-премьера получили доли во всех этих активах почти в один день в декабре 2017 года, а продавцом во всех сделках выступила фирма с Британских Виргинских островов «Рэйвборг Кэпитал». Еще одна фирма с Британских Виргинских островов - «Авиафлоу Лимитед» - является партнером г-на Христенко в российской компании «Резортсинвест».
«Дождь» и «Новая газета» подсчитали, что на покупку вышеперечисленных активов по рыночной стоимости Виктору Христенко и его супруге Татьяне Голиковой, исходя из их деклараций, пришлось бы копить и экономить на всем в течение 300 лет. Согласно декларации за 2016 год, супруги совместно заработали 61 млн рублей.