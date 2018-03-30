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30 марта 13:31

Жители Дмитровского района перекрыли дорогу к мусорной свалке «Непейно»

Жители еще одного подмосковного города вышли на акцию протеста против мусорной свалки. Активисты Дмитровского района пытаются препятствовать проезду на полигон ТБО «Непейно» машин с отходами из Москвы и других подмосковных городов

Фото: Sputnik.ru

Жители еще одного подмосковного города вышли на акцию протеста против мусорной свалки. Активисты Дмитровского района пытаются препятствовать проезду на полигон ТБО «Непейно» машин с отходами из Москвы и других подмосковных городов. Аналогичная акция уже несколько дней проходит около свалки «Воловичи» в Коломне.

Неравнодушные жители Дмитровского района Московской области в пятницу, 30 марта, перекрыли дорогу, ведущую к мусорному полигону «Непейно». Активист Вадим Николаев сообщил РБК, что на полигон свозят отходы из Москвы, Клина, Дубны и других городов, что противоречит регламенту полигона.

Активисты требуют прекратить завоз мусора на полигон. Сейчас подъездную дорогу к свалке контролируют 100-150 человек. Вадим Николаев рассказал, что информация об акции протеста около «Непейно» была известна за два дня до ее начала, поэтому  управляющая компания «Экожилком» «испугалась и перенаправила свои фуры в другие регионы, Клин, Дубну».

По словам активиста, мусор привозят в том числе и в ночное время. «Кроме того, сюда везется ртуть, батарейки, а это запрещено. У нас уровень онкологии на 3,1% выше, чем в Дмитрове», - добавил активист.

В пресс-службе ГУ МВД России по Московской области заявили РБК, что уточняют информацию по перекрытию дороги к полигону «Непейно» местными жителями. В свою очередь в администрации Дмитровского района опровергли информацию о перекрытии дороги к полигону.

«Жители не перекрывали дорогу, это не митинг. Люди пришли и смотрят на поток автомобилей, они хотели отследить поток, но сегодня не было ни одного автомобиля [с мусором]. Администрация в курсе, наши представители там были, там все спокойно», - сообщили в пресс-службе.

Напомним, в подмосковной Коломне местные жители дежурят около полигона ТБО «Воловичи» с 25 марта. Активисты на подъезде к свалке разворачивают машины с отходами из Москвы и пропускают только коломенские мусоровозы. Акция протеста связана с участившимися случаями выброса свалочного газа с полигона и ухудшением экологической обстановки в районе.

В подмосковном Волоколамске из-за частых выбросов свалочного газа с полигона «Ядрово» объявили о постепенном введении режима чрезвычайного положения. Сейчас сотрудники МЧС выдают жителям Волоколамска маски и респираторы на случай новых выбросов.

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