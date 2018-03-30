Меню
Общество
Как извлечь выгоду от покупки заграничной недвижимости
Авторская колонка
30 марта 01:29
Орехъ Антон

Обозреватель радиостанции "Эхо Москвы"

Все авторы

Вместо тысячи матерных слов

Русский язык невероятно богат. В нем 60 тысяч слов или даже больше. А я смотрю на Мизулину, на Тулеева, на еще одну звезду из преисподней, вот этого Чернова, и понимаю, что из этих 60 тысяч слов я не могу подобрать ни одного. Приличные слова закончились давно, а теперь уже закончились и бранные.

Я могу говорить об этих людях только матом, но даже в матерном словаре, где 12 томов, с трудом подбираю эпитеты. Я думал, что все они подонки и негодяи, думал, что они лизоблюды и карьеристы, думал, что они жулики и упыри, что они сумасшедшие. А теперь я понимаю, что все они и еще десятки, сотни таких же – они просто не люди. Ни Чернов, ни Тулеев, ни Цивилев, ни Мизулина – они не являются людьми, и мы должны спросить себя: а как вообще получилось, что порядочными, неравнодушными, образованными, честными, отзывчивыми гражданами руководят вот эти существа, которым даже в зоопарке не должно быть места, для которых должна быть организована новая Кунсткамера — где поместят моральных уродцев, с компостом вместо мозга и значком депутата или удостоверением губернатора вместо сердца. Нет такого дна, которое они не могли бы пробить, и нет такой черты, через которую они не переступили бы.

А что должно быть в голове, в душе и я не знаю где у андроидов, которые отправляют на кладбише в Кемерово автобус с надписью: «ДЕТИ. Доброй дороги и счастливого детства»?! В телевизоре четвертый год говорят про фашистов и бандеровцев. А когда детей запирают в зале и они горят там заживо – это каким словом назвать? В душераздирающих словах людей, потерявших близких, нашли «внешнее вмешательство» и возбудили дело против какого-то украинского пранкера – вот он и виноват в слухах о сотнях погибших. Не те, кто брали подписки о неразглашении с родителей, а какой-то коварный хохол виноват в том, о чем гудит весь город. Против этого парня возбудили дело, а не против Тулеевщины. Наступит день и все эти люди попадут в Ад.

Я не верю в загробную жизнь, но мне хотелось бы, чтобы для некоторых существ, внешне похожих на людей, существовало такое место. Где черти не спеша разложат дрова, подбросят угольку, польют керосинчиком, поднесут фитилёк и вся эта кампания начнет долго и обстоятельно жариться. И запах зловония заполнит это темное подземное пространство. Быть может, хотя бы в эту минуту хоть чуть-чуть станет легче на душе всем, чьи дети погибли в «Зимней Вишне». Такой день обязательно наступит! А пока я хочу сказать вам вот что. Дни скорби нужны нам еще и для того, чтобы сказать самым близким людям, что мы их любим, сказать нашим детям, что никого дороже них у нас нет. Мы не знаем, какой день станет для нас последним. Так давайте не откладывать добрые слова на потом. И помните, что кроме нас самих в нашей стране никто нам не поможет. У государства для нас есть только миллион гробовых рублей.

Источник - Эхо Москвы

Сейчас на главной
Горячие новости
Подмосковным перевозчикам запретят использовать автобусы старше 7 лет
По словам министра транспорта Игоря Трескова, законопроект также закрепляет оплату проезда во всех транспортных средствах Подмосковья не только картой «Стрелка», но и любой банковской картой, в том числе платежной системы «Мир»
меры безопасности
Неслучайная трагедия
О том, почему в 21 веке под мирным небом над головой гибнет так много людей, и что необходимо сделать для предотвращения страшных трагедий, мы поговорили с известным адвокатом Игорем Труновым. На первом плане, конечно, трагедия в Кемерово и свой разговор мы начали с вопроса, кто должен нести ответственность за гибель людей при пожаре
Горячие новости
Шакро Молодого приговорили к 9 годам и 10 месяцам
Никулинский суд Москвы приговорил криминального авторитета Захария Калашова по прозвищу Шакро Молодой к 9 годам 10 месяцам лишения свободы. Отбывать наказание «вор в законе» будет в исправительной колонии строгого режима
Горячие новости
Тверская область отказалась принимать мусорные отходы из Москвы
Для захоронения своих отходов Москва готова в Тверской области строить мусорные полигоны, потому что это регион с низкой плотностью населения, там много малолюдных мест, но нам этого не дают сделать, местные власти заявляют, что им это не нужно
Горячие новости
Власти США могут арестовать дипломатическую собственность России
Власти США рассматривают вопрос об аресте дипломатической собственности Российской Федерации. Такое решение может быть принято вопреки Венской конвенции, которая распространяется на дипсобственность
Горячие новости
Мэрия Риги выделит семьям погибших при пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» 50 тысяч евро
Рига окажет материальную помощь жителям Кемерово, чьи родственники погибли при пожаре 25 марта. Глава города Нил Ушаков сообщил, что предложение о финансовой помощи жителям Кемерово поступило от многих депутатов Рижской думы
Горячие новости
На полигоне «Ядрово» произошел очередной выброс свалочного газа
На мусорном полигоне «Ядрово» в четверг, 29 марта, произошел очередной выброс свалочного газа. По данным местных властей, допустимая концентрация сероводорода в воздухе превышена в 12 раз
Горячие новости
Эксперты предупредили о росте розничных цен на бензин к лету на 5 рублей
В ходе торгов на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже оптовые цены на бензин обновили исторический максимум. Трейдеры считают, что это может привести к угрозе дефицита топлива и росту цен в рознице
Горячие новости
Детей российских богачей «попросят» из британских вузов
Власти Великобритании в рамках антироссийских санкций из-за отравления Сергея Скрипаля могут ввести мораторий на обучение граждан РФ в колледжах и университетах королевства
Горячие новости
Российских олигархов лишат британских виз
Власти Великобритании на фоне ухудшения отношений с Россией из-за отравления Сергея Скрипаля намерены пересмотреть решения о выдаче виз инвесторам и предпринимателям из РФ. Проверка документов коснется 700 российских бизнесменов
Горячие новости
В Краснодарском крае из-за ЧМ-2018 временно отменили курортный сбор
Депутаты Законодательного собрания Краснодарского края приняли решение об отмене курортного сбора в регионе на время подготовки и проведения Чемпионата мира по футболу
Горячие новости
Очистительный огонь
В Кемеровской области после гибели взрослых и детей при пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» и народных волнений может начаться антикоррупционная операции, аналогичная той, что была проведена в Дагестане
Горячие новости
Генпрокуратура не обязана проверять министров
Генпрокуратура отказалась проверять на коррупционную составляющую сведения о переговорах бизнесмена Олега Дерипаски и вице-премьера правительства Сергея Приходько на яхте миллиардера. Запрос направлял депутат от КПРФ Валерий Рашкин
Горячие новости
Пожарные подтвердили версию о поджоге в «Зимней вишне»
Специалисты пожарной лаборатории МЧС России подтвердили первоначальную версию о поджоге торгового центра «Зимняя вишня». Пожар начался в детском бассейне с пластиковыми мячиками в игровой комнате на последнем четвертом этаже
Авторская колонка
Сволочи
Ни губернатор Тулеев, ни вице-губернатор Цивилев не должны оставаться на своих постах ни одной секунды. Самое лучшее, на что должны рассчитывать эти мерзавцы, что их просто возьмут за шкирку и вышвырнут вон.
Орехъ Антон
Горячие новости
Застраховать ответственность
Всероссийский союз страховщиков (ВСС) в связи с крупным пожаром в кемеровском ТРЦ «Зимняя вишня» направит в комитет Госдумы по финансовому рынку предложения ввести в страхование ответственности собственников места массового скопления людей
Горячие новости
Закон о легализации частных военных компаний признали противоречащим Конституции
В отзыве кабинета министров на законопроект говорится, что легализация ЧВК противоречит Конституции РФ, которая запрещает создание общественных объединений, чьи цели и действия соответствуют вооруженным формированиям
Горячие новости
Мэрия Кемерово опубликовала список погибших и пропавших при пожаре
На сайте мэрии Кемерово появился список погибших, пострадавших и пропавших без вести в результате пожара в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня». Список погибших насчитывает 25 человек – это те, чьи личности на данный момент установлены