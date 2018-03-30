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30 марта 00:22

Подмосковным перевозчикам запретят использовать автобусы старше 7 лет

По словам министра транспорта Игоря Трескова, законопроект также закрепляет оплату проезда во всех транспортных средствах Подмосковья не только картой «Стрелка», но и любой банковской картой, в том числе платежной системы «Мир»

Фото: shatura.ru

Депутаты Мособлдуму приняли в первом чтении законопроект о предельном возрасте автобусов, в которых разрешено перевозить пассажиров.

В областном Минтрансе предлагают предусмотреть следующие стандарты возраста автобусов: пять лет - это автобусы малого класса, семь лет - автобусы среднего и большого класса.

По словам министра транспорта Игоря Трескова, законопроект также закрепляет оплату проезда во всех транспортных средствах Подмосковья не только картой «Стрелка», но и любой банковской картой, в том числе платежной системы «Мир».

Право на перевозку предлагается аннулировать через суд, если перевозчик не отдает данные с GPS/«Глонасс»-устройств в региональную навигационно-информационную систему (РНИС), неоднократно привлекался к административной ответственности за ДТП, необоснованно отказывал пассажирам в приеме карт «Стрелка» и банковских карт, не соблюдал правила пожарной безопасности и медицинского освидетельствования водителей.

В 2018 году подмосковные власти планируют обновить автобусный парк на 30%. Для Мострансавто закупят 1750 новых автобусов. Муниципальные и коммерческие перевозчики обновят свыше 1000 автобусов.

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