Криминального авторитета Шакро Молодого приговорили к 9 годам и 10 месяцам
Никулинский суд Москвы приговорил криминального авторитета Захария Калашова по прозвищу Шакро Молодой к 9 годам 10 месяцам лишения свободы. Отбывать наказание «вор в законе» будет в исправительной колонии строгого режима
Никулинский суд Москвы приговорил криминального авторитета Захария Калашова по прозвищу Шакро Молодой к 9 годам 10 месяцам лишения свободы. Отбывать наказание «вор в законе» будет в исправительной колонии строгого режима.
Суд признал Калашова и его соратников виновными по статье «Вымогательство, совершенное группой лиц с применением насилия». Подельники криминального авторитета получили сроки от 7 лет 4 месяцев до 9 лет и 4 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строго режима.
Одновременно суд освободил их от наказания в виде штрафа, назначить которые просило гособвинение.
Никулинский суд установил, что Шакро Молодой и члены его преступной группы причастны к двум эпизодам вымогательства. Они вымогали 8 млн рублей у владелицы ресторана Elements в Москве Жанны Ким. Подсудимые заявили предпринимательнице, что она должна эту сумму знакомой Калашова - дизайнеру Фатиме Мисиковой. Затем около ресторана произошла перестрелка, в ходе которой были убиты два члена группировки Захария Калашова.
Также суд установил, что подсудимые по аналогичной схеме вымогали 10 млн рублей у гендиректора ООО «Норднефтегаз» Льва Гарамова, у которого возникли деловые разногласия со знакомыми Захария Калашова.
Шакро Молодой стал лидером российского преступного мира в 2014 году после возвращения из Испании, где он с 2008 года отбывал срок за отмывание денег. Он сменил убитого криминального авторитета Аслана Усояна по прозвищу Дед Хасан.