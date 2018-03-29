Тверская область отказалась принимать мусорные отходы из Москвы
Для захоронения своих отходов Москва готова в Тверской области строить мусорные полигоны, потому что это регион с низкой плотностью населения, там много малолюдных мест, но нам этого не дают сделать, местные власти заявляют, что им это не нужно
Московские власти начали прорабатывать вопрос захоронения отходов в Тверской области в связи с закрытием нескольких мусорных полигонов в Подмосковье.
Гендиректор «МосводоканалНИИпроекта» Михаил Степанов рассказал, что власти Тверской области ответили отказом на предложение принимать у себя отходы из столицы. Губернатор Игорь Руденя заявил, что прием мусора из других регионов не должен становиться бизнесом для муниципальных властей.
«К нам не должны привозить мусор из других регионов. Это вопрос экологической безопасности тверского региона, будущего нашей территории», - заявил г-н Руденя.
Кроме того, с 2019 года все полигоны в Тверской области перейдут под управление областного правительства.
«Для захоронения своих отходов Москва готова в Тверской области строить мусорные полигоны, потому что это регион с низкой плотностью населения, там много малолюдных мест, но нам этого не дают сделать, местные власти заявляют, что им это не нужно», - заявил Степанов, слова которого приводит «Медуза».
Напомним, в 2017 году власти Московской области после многочисленных протестов и жалоб местных жителей закрыли четыре мусорных полигона. Однако после этого в несколько раз возросла нагрузка на другие свалки, куда свозят отходы не только из Подмосковья, но и из многомиллионной Москвы.
Сейчас закрытия свалок требуют жители подмосковных Волоколамска, Коломны и других городов, где значительно ухудшилась экологическая обстановка.