Меню
Общество
Если умрет, то он и так умрет, если выздоровеет, то он и так выздоровеет
Общество
29 марта 11:59

Тверская область отказалась принимать мусорные отходы из Москвы

Для захоронения своих отходов Москва готова в Тверской области строить мусорные полигоны, потому что это регион с низкой плотностью населения, там много малолюдных мест, но нам этого не дают сделать, местные власти заявляют, что им это не нужно

Московские власти начали прорабатывать вопрос захоронения отходов в Тверской области в связи с закрытием нескольких мусорных полигонов в Подмосковье.

Гендиректор «МосводоканалНИИпроекта» Михаил Степанов рассказал, что власти Тверской области ответили отказом на предложение принимать у себя отходы из столицы. Губернатор Игорь Руденя заявил, что прием мусора из других регионов не должен становиться бизнесом для муниципальных властей.

«К нам не должны привозить мусор из других регионов. Это вопрос экологической безопасности тверского региона, будущего нашей территории», - заявил г-н Руденя.

Кроме того, с 2019 года все полигоны в Тверской области перейдут под управление областного правительства.

«Для захоронения своих отходов Москва готова в Тверской области строить мусорные полигоны, потому что это регион с низкой плотностью населения, там много малолюдных мест, но нам этого не дают сделать, местные власти заявляют, что им это не нужно», - заявил Степанов, слова которого приводит «Медуза».

Напомним, в 2017 году власти Московской области после многочисленных протестов и жалоб местных жителей закрыли четыре мусорных полигона. Однако после этого в несколько раз возросла нагрузка на другие свалки, куда свозят отходы не только из Подмосковья, но и из многомиллионной Москвы.

Сейчас закрытия свалок требуют жители подмосковных Волоколамска, Коломны и других городов, где значительно ухудшилась экологическая обстановка.

Материалы по теме
На полигоне «Ядрово» в Волоколамске произошел очередной выброс свалочного газа
В Коломне омоновцы задержали участников протеста против свалки «Воловичи»
В Волоколамске перенесли начало занятий в школах из-за выброса свалочного газа
Сейчас на главной
Горячие новости
Власти США могут арестовать дипломатическую собственность России
Власти США рассматривают вопрос об аресте дипломатической собственности Российской Федерации. Такое решение может быть принято вопреки Венской конвенции, которая распространяется на дипсобственность
Горячие новости
Мэрия Риги выделит семьям погибших при пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» 50 тысяч евро
Рига окажет материальную помощь жителям Кемерово, чьи родственники погибли при пожаре 25 марта. Глава города Нил Ушаков сообщил, что предложение о финансовой помощи жителям Кемерово поступило от многих депутатов Рижской думы
Горячие новости
На полигоне «Ядрово» произошел очередной выброс свалочного газа
На мусорном полигоне «Ядрово» в четверг, 29 марта, произошел очередной выброс свалочного газа. По данным местных властей, допустимая концентрация сероводорода в воздухе превышена в 12 раз
Горячие новости
Эксперты предупредили о росте розничных цен на бензин к лету на 5 рублей
В ходе торгов на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже оптовые цены на бензин обновили исторический максимум. Трейдеры считают, что это может привести к угрозе дефицита топлива и росту цен в рознице
Горячие новости
Детей российских богачей «попросят» из британских вузов
Власти Великобритании в рамках антироссийских санкций из-за отравления Сергея Скрипаля могут ввести мораторий на обучение граждан РФ в колледжах и университетах королевства
Горячие новости
Российских олигархов лишат британских виз
Власти Великобритании на фоне ухудшения отношений с Россией из-за отравления Сергея Скрипаля намерены пересмотреть решения о выдаче виз инвесторам и предпринимателям из РФ. Проверка документов коснется 700 российских бизнесменов
Горячие новости
В Краснодарском крае из-за ЧМ-2018 временно отменили курортный сбор
Депутаты Законодательного собрания Краснодарского края приняли решение об отмене курортного сбора в регионе на время подготовки и проведения Чемпионата мира по футболу
Горячие новости
Очистительный огонь
В Кемеровской области после гибели взрослых и детей при пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» и народных волнений может начаться антикоррупционная операции, аналогичная той, что была проведена в Дагестане
Горячие новости
Генпрокуратура не обязана проверять министров
Генпрокуратура отказалась проверять на коррупционную составляющую сведения о переговорах бизнесмена Олега Дерипаски и вице-премьера правительства Сергея Приходько на яхте миллиардера. Запрос направлял депутат от КПРФ Валерий Рашкин
Горячие новости
Пожарные подтвердили версию о поджоге в «Зимней вишне»
Специалисты пожарной лаборатории МЧС России подтвердили первоначальную версию о поджоге торгового центра «Зимняя вишня». Пожар начался в детском бассейне с пластиковыми мячиками в игровой комнате на последнем четвертом этаже
Авторская колонка
Сволочи
Ни губернатор Тулеев, ни вице-губернатор Цивилев не должны оставаться на своих постах ни одной секунды. Самое лучшее, на что должны рассчитывать эти мерзавцы, что их просто возьмут за шкирку и вышвырнут вон.
Орехъ Антон
Горячие новости
Застраховать ответственность
Всероссийский союз страховщиков (ВСС) в связи с крупным пожаром в кемеровском ТРЦ «Зимняя вишня» направит в комитет Госдумы по финансовому рынку предложения ввести в страхование ответственности собственников места массового скопления людей
Горячие новости
Закон о легализации частных военных компаний признали противоречащим Конституции
В отзыве кабинета министров на законопроект говорится, что легализация ЧВК противоречит Конституции РФ, которая запрещает создание общественных объединений, чьи цели и действия соответствуют вооруженным формированиям
Горячие новости
Мэрия Кемерово опубликовала список погибших и пропавших при пожаре
На сайте мэрии Кемерово появился список погибших, пострадавших и пропавших без вести в результате пожара в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня». Список погибших насчитывает 25 человек – это те, чьи личности на данный момент установлены
Горячие новости
Родственники погибших в ТЦ «Зимняя вишня» могут потребовать компенсации с виновников пожара
Семьи погибших в результате пожара в кемеровском ТРЦ «Зимняя вишня» смогут потребовать компенсации с виновных в халатности или поджоге. Об этом сообщил известный адвокат Игорь Трунов
Горячие новости
Россияне объявили бойкот торговым центрам
Жители Екатеринбурга после резонансного пожара в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово призвали россиян бойкотировать торговые центры хотя бы на один день. Пользователи мессенджеров распространяют призывы отказаться от посещения торговых центров 31 марта
Горячие новости
Кемеровские власти обвинили участников митинга в «спекуляции на людском горе»
Власти Кемеровской области обвинили участников стихийного митинга, в котором участвуют родственники и друзья погибших и пострадавших во время пожара в ТРЦ «Зимняя вишня», в спекуляции на людском горе
Авторская колонка
Я хочу, чтобы вы через это прошли
Еще недавно я писала, что не желаю никому проходить через этот ад. А теперь готова умолять об этом мироздание. И хрен с ней с кармой, не желать другому зла и все мои обычные принципы. Потому что вы, черти, по другому не поймете.
Воробьева Ирина