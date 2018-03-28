Закон о легализации частных военных компаний признали противоречащим Конституции
В отзыве кабинета министров на законопроект говорится, что легализация ЧВК противоречит Конституции РФ, которая запрещает создание общественных объединений, чьи цели и действия соответствуют вооруженным формированиям
Правительство России подготовило отрицательный отзыв на законопроект о легализации деятельности частных военных компаний (ЧВК).
В отзыве кабинета министров на законопроект говорится, что легализация ЧВК противоречит Конституции РФ, которая запрещает создание общественных объединений, чьи цели и действия соответствуют вооруженным формированиям, сообщает «Интерфакс».
Законопроект о легализации частных военных компаниях подготовили депутаты думской фракции «Справедливая Россия». В начале февраля докумнет отправили на экспертизу в правительство.
В свою очередь глава МИД РФ Сергей Лавров поддержал инициативу депутатов и заявил о необходимости ввести ЧВК в правовое поле России и защитить права тех, кто там работает.
Сейчас российские ЧВК регистрируются в иностранной юрисдикции.