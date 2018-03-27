Россиян призвали бойкотировать торговые центры после трагедии в «Зимней вишне»
Жители Екатеринбурга после резонансного пожара в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово призвали россиян бойкотировать торговые центры хотя бы на один день. Пользователи мессенджеров распространяют призывы отказаться от посещения торговых центров 31 марта
Жители Екатеринбурга после резонансного пожара в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово призвали россиян бойкотировать торговые центры хотя бы на один день. Пользователи мессенджеров распространяют призывы отказаться от посещения торговых центров 31 марта.
«Екатеринбург! Чудовищная трагедия в Кемерово унесла жизни десятков взрослых и детей. Многие из них погибли за считанные минуты… Произошедшее стало результатом жадности и преступной халатности владельцев ТЦ - здесь были нарушены элементарные правила безопасности. За последние годы произошло несколько случаев массовой гибели людей в общественных местах. «Хромая лошадь» в Перми (156 погибших), ТЦ «Адмирал» в Казани (17 погибших), ТЦ «Рио» в Москве (14 пострадавших). Но эта история ничему нас не учит. Мы ужаснемся, но завтра снова вернемся к обычной жизни», - говорится в заявлении.
Авторы сообщения отметили, что Екатеринбург занимает одно из первых мест по торговым площадям в России. «Но кто из нас, приводя свою семью в ТЦ, задумывается — обучен ли персонал эвакуации, работают ли системы оповещения и тушения, открыты ли пожарные выходы?.. Можем ли мы быть уверены в своей безопасности, своих детей?», - цитирует сообщение Znak.com.
В этой связи граждан призывают объявить в субботу, 31 марта, бойкот всем торговым центрам Екатеринбурга и отказаться от их посещения. Авторы инициативы хотят таким образом напомнить владельцам ТЦ о ценности человеческой жизни.
«Мы также требуем, чтобы владельцы ТЦ города отчитались не на бумажке перед коррумпированными чиновниками о безопасности, а перед нами — горожанами. Пусть проведут учебную эвакуацию с участием СМИ и общественности и открыто покажут свою готовность к ЧП!!! Вызов брошен», - говорится в сообщении.
К бойкоту торговых центров 31 марта призываются также жители других российских регионов.
Напомним, в результате пожара в кемеровском ТРЦ «Зимняя вишня», по официальным данным, погибло 64 человека. Среди погибших – 41 ребенок. Очевидцы рассказали, что после пожара в здании не сработала пожарная сигнализация, аварийные выходы оказались заблокированы, а людей в кинозалах закрыли на ключ, не оставив им ни единого шанса на спасение.