Кемеровские власти обвинили участников митинга в «спекуляции на людском горе»
Власти Кемеровской области обвинили участников стихийного митинга, в котором участвуют родственники и друзья погибших и пострадавших во время пожара в ТРЦ «Зимняя вишня», в спекуляции на людском горе
Власти Кемеровской области обвинили участников стихийного митинга, в котором участвуют родственники и друзья погибших и пострадавших во время пожара в ТРЦ «Зимняя вишня», в спекуляции на людском горе. Губернатор региона Аман Тулеев на встрече с президентом Владимиром Путиным заявил, что на митинг пришли оппозиционеры, а не скорбящие граждане. Такой вывод губернатор, судя по всему, сделал из-за требований манифестантов о его отставке.
«Вся оппозиционная сила в момент приехала: идут по домам, идут на предприятия, которые рядом расположены, в жилой сектор. Сегодня там где-то человек 200. Это вообще не родственники погибших. Мы работаем с ними, говорим: "Нельзя, это святотатство, когда горе, а ты пытаешься на этом решить какие-то свои проблемы"», - заявил Аман Тулеев, слова которого приводит сайт Кремля.
Губернатор также предположил со ссылкой на данные неких очевидцев, что пожар мог начаться из-за использования фейерверков на детском празднике. «Ну а дальше вы знаете: двери закрыты, запасные выходы закрыты, и в полную мощь работает вентиляция в это же время, а дымоудаления никакого нет», - добавил губернатор.
Кроме того, Аман Тулеев попросил прощения у Владимира Путина за то, что эта трагедия произошла на его территории. При этом губернатор не стал выходить к людям на митинге и просить прощения за гибель из детей.
В свою очередь главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов в своем Instagram обратил внимание на слова присутствовавшего на митинге вице-губернатора Сергея Цивилева, который обвинил одного из манифестантов в желании «попиариться на трагедии». Между тем, такие слова были адресованы мужчине, у которого при пожаре погибли трое детей.
Напомним, 27 марта в Кемерове проходит митинг, участники которого требуют от чиновников рассказать правду о пожаре в торговом центре, а от главы региона Амана Тулеева - уйти в отставку. Люди считают, что власти занижают число погибших в «Зимней вишне».