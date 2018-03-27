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Раз Собянин, два Собянин ... будет денежка
Авторская колонка
27 марта 10:41
Воробьева Ирина

Журналист Эхо Москвы

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Я хочу, чтобы вы через это прошли

Еще недавно я писала, что не желаю никому проходить через этот ад. А теперь готова умолять об этом мироздание. И хрен с ней с кармой, не желать другому зла и все мои обычные принципы. Потому что вы, черти, по другому не поймете.

Вообще я очень люблю людей. То есть вот тот самый человек, который будет всех до последнего оправдывать, находить объяснения и неодобрительно качать головой, когда кто-то решает вопросы кулаками, желает гореть в аду и прочее. Так вот вы за пару дней умудрились полностью вывести меня из себя. Сначала вышел мерзкий сюжет на Лайфе про бабушку Илья Яшин (Ilya Yashin), а вслед за ними подтянулись НТВ и ТВЦ с практически одинаковыми репортажами. Жаль, но для того, чтобы понять, какую мерзость вы сотворили, должен сработать закон бумеранга и прилететь вам прямо в лоб.

Я хочу, чтобы вы сидели в кабинете у врача, когда в палате этой больницы ваша бабушка или мама, найденная на улице с обморожением. Потому что ночью она, несмотря на круглосуточную сиделку, вышла из квартиры и отправилась на работу. Которая была у нее 30 лет назад. Хочу, чтобы вы смотрели в равнодушные глаза врача, который спокойно вам объясняет: деменция на фоне одной из болезней. Какой? Да какая разница, ей 80 лет, мы не будем ничего диагностировать. Инвалидность? Нужен диагноз. Что делать? Наймите сиделку или отправьте в учреждение. Есть сиделка? Ну привязывайте ее к кровати на ночь, спиливайте замки изнутри, заваривайте окна.

Я хочу, чтобы вы впадали в отчаяние, когда ваша бабушка или ваш дедушка или ваши родители начнут вас забывать, стремительно теряя свою личность. И вы поймете, что деменция это не старческая милая забывчивость. Чтобы вы узнали, что такое таскать пожилого человека на своем горбу с пола на кровать, с кровати в туалет и обратно. Хочу, чтобы социальная служба отказывала вам, потому что ваш близкий не одинокий старик, у него же есть вы. Чтобы вы боялись оставлять со своим родственником детей и оставлять его одного буквально на полчаса. Чтобы вы успевали в последнюю секунду спасти его от ножа, который вдруг стал игрушкой, от газового отравления, от пожара в квартире и падения в ванной вниз головой. Хочу, чтобы вы в ужасе переделывали всю квартиру, делая ее безопасной для человека с таким заболеванием, но это не помогало.

Я хочу, чтобы ваше сердце разрывалось, когда специалист будет качать головой и объяснять, что это уже не ваш родственник. Его личности больше нет, и вас тоже у него больше нет. А чтобы вас перетрясло еще больше, однажды утром вы осознаете, что с вами живет человек, который как ребенок в обратную сторону. Дети учатся ходить, есть, проситься в туалет, они узнают вас, игрушки и вещи. А старики с деменцией наоборот все это забывают. Они забывают себя, вас, что такое туалет, какую еду они любят, как принимать пищу, как вставать, как ходить и даже как сесть.

Я хочу, чтобы вы выли от усталости и ужаса, когда наряд Скорой Помощи не приедет в 15 раз за неделю. Чтобы вы не могли понять, что сейчас делать, ваш родственник правда болен или ему кажется и он просто на вас обижен. Как ребенок.

Я хочу, чтобы вас уволили с работы, потому что начальнику наплевать, какая у вас ситуация. Чтобы у вас не было денег ни на сиделку, ни на частный дом престарелых в Красногорске рядом с железнодорожной станцией. Хочу, чтобы вы хорошо ознакомились с системой государственных учреждений для стариков и лезли на стенку от ужаса, что вы уже не можете обеспечить своему родному человеку вообще ничего, кроме нищеты и стойкого запаха мочи. Чтобы в эту секунду вы осознали, как сильно необходим нашему государству шаг в цивилизацию в обеспечении стариков и больных с деменцией. Я хочу, чтобы вы сходили с ума от жалости к своему родному человеку, отчетливо понимая, что не можете ему никак помочь. И вспоминали тот самый частный дом престарелых, про который наснимали сюжетов.

Я хочу, чтобы вы плакали от безысходности. Пытались найти помощь у государства, а оно вам отказывало. Чтобы вы испытали парализующий страх, когда ваш дедушка в минус 30 в тапочках побежит на остановку автобуса, чтобы поехать к своей бабушке, которой нет уже несколько лет на этом свете. И вы узнаете о его исчезновении только вечером, будете бегать по улице, искать, звать, ездить в полицию, требовать и не получать. И бессильно взывать к милосердию тех, о ком вы стряпали сюжеты.

Я хочу, чтобы вы через это прошли. Чтобы когда к вам придут сделать заказ на сюжет про чью-то бабушку, вас перетрясло от ужаса до самых костей, и вы бы послали заказчика долгой дорогой. Потому что только тогда до вас дойдет, что такое делать нельзя. Что это грань, после которой нет возврата, и вы навсегда останетесь кем-то без человеческой искры. И вы, конечно, можете состряпать еще сюжетов про всех нас. Но искру это не возвращает.

Источник - www.facebook.com/vorobievaya

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