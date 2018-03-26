В Москве скончался основатель финансовой пирамиды МММ Сергей Мавроди
Сергей Мавроди в ночь на 26 марта был госпитализирован с автобусной остановки на улице Поликарпова. Мавроди пожаловался врачам на слабость и боли в области сердца
В Москве скончался основатель крупнейшей в России финансовой пирамиды МММ Сергей Мавроди.
«Московский комсомолец» сообщает, что Сергей Мавроди в ночь на 26 марта был госпитализирован с автобусной остановки на улице Поликарпова. Мавроди пожаловался врачам на слабость и боли в области сердца.
«Скорую помощь» основателю МММ вызвал случайный прохожий. Мавроди госпитализировали в 67-ю горбольницу, где спустя некоторое время он скончался.
Сергей Мавроди основал компанию «МММ» в 1992 году. Компания стремительными темпами набирала популярность и стала крупнейшей финансовой пирамидой в истории России. Доход вступившим в нее членам выплачивался из взносов вновь прибывших, а когда поток клиентов перестал расти, начались невыплаты. Число пострадавших от МММ людей оценивается в 10-15 млн человек.
В 2007 году Сергей Мавроди был приговорен к 4,5 годам лишения свободы за мошенничество.