В Минсельхозе рассказали о постыдной ситуации с дефицитом навоза в России
«Мне, честно говоря, стыдно, что мы компост, по сути навоз, который можем у себя в России произвести (везем из-за рубежа), это, конечно, глубоко неправильно», - заявил представитель Минсельхоза
В Министерстве сельского хозяйства рассказали о том, что российским производителям приходится закупать навоз для приготовления компоста за границей. По словам главы департамента растениеводства Петра Чекмарева, ситуация дошла до того, что в России даже гриб невозможно вырастить без заграничной помощи.
«Мне, честно говоря, стыдно, что мы компост, по сути навоз, который можем у себя в России произвести (везем из-за рубежа), это, конечно, глубоко неправильно», - заявил представитель Минсельхоза, слова которого приводит «Интерфакс».
По словам Чекмарева, в России сейчас производится только 50 тысяч тонн компоста, а спрос оценивается в 360 тысяч тонн.
Минсельхоз подготовил 14 проектов, реализация которых этот дефицит должна покрыть, и вести навоз из иностранных государств не придется.