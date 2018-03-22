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22 марта 17:22
Дижур Николай

Депутат Серпуховского района, городского округа Чехов Московской области, четырех созывов

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Коган - министр экологии Дании

Утром 21 марта 2018 года несколько десятков жителей Волоколамского района, в том числе 76 детей, обратились за медицинской помощью. Некоторых привезли в городскую больницу на скорой прямо из школ, других доставили родители. Шестеро детей в результате были госпитализированы, статистики по взрослым пострадавшим нет.

В полдень этого же дня в администрации городского округа Серпухов началось внеочередное заседание совета депутатов городского округа Серпухов с участием министра экологии и природопользования Московской области Александра Когана и начальника Главного управления социальных коммуникаций Ирины Плещевой.

Александр Борисович развенчал пять мифов Московской области о мусоросжигательных заводах на примере функционирующих заводов Европы.

В Дании мусоросжигательный завод находится в столице на расстоянии 350 метров от великого собора - усыпальницы датских королей.

Первая городская больница Вены находится на расстоянии 350 метров от мусоросжигательного завода обезвреживающего 350 000 тонн отходов. Экологический факультет университета Вены находится рядом. В Люцерне, самом экологически чистом городе Швейцарии мусоросжигательный завод на 280 000 тонн находится на расстоянии 50 метров от реки и жилых домов.

Александр Коган только умолчал о том, что в Дании, Австрии и Швейцарии есть свои министры экологии, есть местные советы(коммуны) и независимый суд. Из выступления Александра Борисовича следовало, что одновременно с митингами за немедленное закрытие полигонов проходят митинги против строительства мусоросжигательных заводов, то есть носят заказной характер. Если продолжить мысль министра об искусственном характере протеста, то и волоколамских ребятишек отравили «понарошку», то есть не натурально. Эту же мысль, о заказном и проплаченном характере протеста, только более предметно, обещал продемонстрировать Андрей Караулов, выступая в ДК Волоколамска на встрече с жителями.

И еще Александр Борисович рассказывал, что в Европу они возили протестующих против строительства мусорных полигонов активистов инициативных групп. Насколько мне известно, в составе «экологической экспедиции», посетившей развитые демократии Европы был и наш земляк, экостульчак Николай Пушкин — рупор пропаганды политики губернатора Московской области, ни разу незамеченный в выступленях против власти.

Жаль, что вопросы экологии Серпуховского района, обсуждались в администрации города Серпухова и я не смог принять в этом заседании участие. А если бы такое чудо свершилось, то я бы задал министру онкологии Когану один единственный вопрос: «Знает ли он, что за экологическую катастрофу в Уголовном Кодексе РФ следует наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет?».

И недалек тот день, когда экологическая ситуация в Московской области, рукотворно созданная министром онкологии, будет признана обществом, как катастрофическая.

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