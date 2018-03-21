Столичные власти потратят миллиард рублей на парковочные места в «Москва-Сити»
Московские власти закупают за счет городского бюджета парковочные места в «Москва-Сити». Стоимость каждого машиноместа составляет 8 млн рублей, что эквивалентно стоимости небольшой квартиры в столице
Московские власти закупают за счет городского бюджета парковочные места в «Москва-Сити». Стоимость каждого машиноместа составляет 8 млн рублей, что эквивалентно стоимости небольшой квартиры в столице.
На сайте госзакупок появилась заявка от ГУП «РЭМ», которое принадлежит мэрии Москвы, на закупку 135 машиномест в деловом центре «Москва-Сити». Стоимость контракта составляет один миллиард рублей. Таким образом, одно парковочное место обойдется столичному бюджету в 8 млн рублей.
По данным Life, госконтракт на покупку машиномест был заключен с кипрским офшором «Фудерин трейдинг энд инвестментс лимитед» (структура Capital Group). Контракт фирма получила как единственный поставщик.
Паркинг должен быть введен в эксплуатацию не позднее 31 декабря 2018 года и оснащен системой отопления, системой контроля уровня СО (монооксида углерода) и видеонаблюданием.
ГУП «РЭМ» - это бывшее ГУП «Московское имущество», которое управляет различным имуществом города. ГУП находится в ведомственном подчинении Департамента городского имущества города Москвы.
Предположительно, парковочные места в «Москва-Сити» закупаются для нужд департаментов экономической политики, имущества и тендерного комитета, которые переезжают в деловой центр. В мэрии утверждают, что переезд в «Москва-Сити» позволит оптимизировать расходы и экономить около 54 млн рублей в год.
Освободившуюся недвижимость в центре можно продать и за счет этого покрыть расходы на покупку помещений в «Москва-Сити».
Координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов отметил, что московские чиновники купили «самые дорогие машиноместа, которые только можно найти в России». «По сути, налогоплательщики оплачивают комфорт чиновников, которые будут приезжать в офисы класса А», - заявил Шкуматов и напомнил, что одновременно с этим власти пытаются пересадить рядовых автомобилистов на общественный транспорт и велосипеды.