РЖД начали продажу билетов в города-участники Чемпионата мира по футболу
Российские железные дороги начали продавать билеты в города, которые примут матчи Чемпионата мира по футболу-2018. Сейчас на сайте компании доступны билеты с отправлением 14-17 июня
Российские железные дороги (РЖД) начали продавать билеты в города, которые примут матчи Чемпионата мира по футболу-2018. Сейчас на сайте компании доступны билеты с отправлением 14-17 июня.
«На подавляющем большинстве направлений использование железнодорожного транспорта позволяет добиться кратной экономии по сравнению с воздушным транспортом», - сообщил глава железнодорожного направления билетного агентства OneTwoTrip Максим Азаров.
Билет в купе из Москвы в Санкт-Петербург с отправлением 14 июня стоит 1,6 тысячи рублей, что в 2,6 раза меньше минимальной стоимости перелета. Из Москвы в Казань билет на поезд стоит 1540 рублей, что в 4,7 раза меньше стоимости авиабилета.
Билет из Казани в Саранск обойдется болельщикам в 1430 рублей. Перелет по этому же маршруту со стыковкой в Москве обойдется минимум в 10 тысяч рублей и будет сопоставим с поездкой по железной дороге по времени (примерно 9 часов).
Кроме того, в период чемпионата мира с паспортом болельщика на специальных поездах, которые выделили РЖД, можно передвигаться бесплатно. Всего будет курсировать 728 таких поездов общей вместимостью 440 тысяч человек.