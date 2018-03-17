Следователи не нашли доказательств причастности челябинских воспитателей к насилию над сиротами
Следственные органы не нашли доказательств причастности воспитателей Лазурненской коррекционной школы-интерната в Челябинской области к сексуальному насилию над воспитанниками. Педагоги проходят по делу в качестве свидетелей
Следственные органы не нашли доказательств причастности воспитателей Лазурненской коррекционной школы-интерната в Челябинской области к сексуальному насилию над воспитанниками. Сотрудники интерната, которых дети обвинили в насилии, проходят по делу в качестве свидетелей. Ранее приемные родители подростков сообщили, что воспитатели уже вернулись на работу.
В официальном заявлении Следственного комитета сообщается, что расследование дела продолжается. Следователи устанавливают возможную причастность к совершению преступлений в отношении несовершеннолетних представителей педагогического состава учреждения.
Следователи проверяют сообщения СМИ со ссылкой на родителей потерпевших о том, что насилие над детьми осуществлялось с ведома и при участии воспитателей. Сами воспитатели назвали обвинения детей в свой адрес «фантазиями», а проверка на полиграфе показала их правоту. По словам приемных матерей, подозреваемые сотрудники интерната снова приступили к работе с детьми.
«На настоящий момент следствием не получено данных, подтверждающих причастность педагогов к совершению преступлений, поэтому их процессуальный статус - свидетели, а оснований для отстранения их от занимаемых должностей у следствия не имелось», - говорится в заявлении СКР.
Следователи также опровергли информацию о том, что воспитатели якобы перед проверкой на полиграфе принимали транквилизаторы. В ведомстве подчеркнули, что в обязательном порядке перед проверкой на детекторе лжи специалисты всегда удостоверяются в отсутствии признаков употребления обследуемыми психотропных и успокаивающих средств.
Напомним, о фактах сексуального насилия над воспитанниками детдома под Челябинском стало известно из слов приемных родителей семерых мальчиков в возрасте от 10 до 14 лет. В рассказах детей фигурировали одни и те же лица - несколько педагогов и посторонний мужчина, которого пострадавшие называли «дядя Сережа». Речь идет о Сергее Кокорине, в отношении которого возбуждено уголовное дело.
Еще одно дело по статье «Халатность» возбуждено в отношении должностных лиц органов опеки, выдавших обвиняемому разрешение для посещения детского дома.