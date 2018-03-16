Надзорные ведомства проверят качество молочной продукции в российских магазинах
Сотрудники Россельхознадзора, Роспотребнадзора и Роскачества до конца марта проведут в российских магазинах масштабную проверку молочной продукции. Проверка проводится по поручению вице-премьера Аркадия Дворковича
Сотрудники Россельхознадзора, Роспотребнадзора и Роскачества до конца марта проведут в российских магазинах масштабную проверку молочной продукции. Проверка проводится по поручению вице-премьера Аркадия Дворковича.
В ходе «молочного рейда» специалисты Россельхознадзора, Роспотребнадзора и Роскачества намерены определить долю фальсификата на внутреннем рынке. Подобная инспекция проводится на федеральном уровне впервые.
Источник РБК в правительстве сообщил, что проверка не затрагивает производителей. Образцы молока, сливочного масла и творога будут закупаться в рознице.
Проверку курирует министр по вопросам «открытого правительства» Михаил Абызов. Ему поручено утвердить программу отбора проб и проведение испытаний, а также проанализировать результаты проверки в рамках реформы контрольной и надзорной деятельности.
Ранее Аркадий Дворкович сообщил, что на внутреннем российском рынке не хватает молока собственного производства. В этой связи он призвал вывести животноводство на первый план.