В Госдуму внесут законопроект об отмене «надоевшего» школьникам ЕГЭ
На рассмотрение Госдумы внесут законопроект об отмене Единого государственного экзамена (ЕГЭ). Одним из авторов документа является зампред думского комитета по образованию и науке Борис Чернышов
На рассмотрение Госдумы внесут законопроект об отмене Единого государственного экзамена (ЕГЭ). Одним из авторов документа является зампред думского комитета по образованию и науке Борис Чернышов.
Депутат рассказал, что суть данного законопроекта сводится к отмене «надоевшего ученикам и родителям ЕГЭ». По мнению Чернышова и других соавторов документа, ЕГЭ направлен не на получение знаний, а на «дрессировку» по определенному набору заданий.
Депутаты предлагают вернуться к традиционным экзаменам, что позволит улучшить процесс обучения и сделать так, чтобы в финальных классах «дети не готовились к ЕГЭ, а спокойно учились и потом поступали в вузы».
Кроме того, традиционные экзамены позволят определять уровень поступающих в вузы исходя из их знаний, а неполученных на ЕГЭ баллах.
Отметим, что глава Минобрнауки Ольга Васильева ранее неоднократно заявляла, что планов отказываться от ЕГЭ нет.