Систему пожаротушения на крейсере «Аврора» за 87 млн рублей признали опасной для жизни
Новейшая система пожаротушения, установленная на легендарный крейсер «Автора», оказалась опасной для жизни. К такому выводу пришли специалисты Академии противопожарной службы МЧС России. Они потребовали немедленно демонтировать систему
Новейшая система пожаротушения, установленная на легендарный крейсер «Автора», оказалась опасной для жизни. К такому выводу пришли специалисты Академии противопожарной службы МЧС России. Они потребовали немедленно демонтировать систему.
Проверка на крейсере «Аврора» проводилась по запросу прокуратуры Западного военного округа. Инспекторы противопожарной службы МЧС пришли к выводу, что установленная на корабле система типа «водяной туман» представляет опасность для жизни людей и подлежит демонтажу.
Систему «водяной туман» ее производитель ООО «БФК-Проект» позиционирует, как новейшую отечественную разработку. Однако при проверке выяснилось, что некоторые комплектующие в действительности являются иностранными. Кроме того, ряд конструктивных элементов не имеет маркировки, а где-то данные и вовсе закрашены. Трубы имеют ржавчину на стыках, распылители «смотрят в разные стороны», что может привести к неравномерному орошению помещения во время пожара.
Академия МЧС рекомендовала ради дорогостоящего оборудования и экспонатов «Авроры», а также для безопасности экипажа и посетителей крейсера демонтировать систему пожаротушения.
По данным «Фонтанки», эту систему пожаротушения «водяной туман» было потрачено 87 млн рублей. Новую установку ревизоры посоветовали купить у других отечественных производителей, в прилагаемом списке — петербургское ООО «НПП «Вотум».