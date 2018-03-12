В Москве по-тихому хотят отменить советское постановление об охране водоемов
Российские власти решили признать «частично недействующим» постановление «О санитарной охране московского водопровода и источников его водоснабжения». Этот документ был принят Советом народных комиссаров РСФСР в 1941 году
Российские власти решили признать «частично недействующим» постановление «О санитарной охране московского водопровода и источников его водоснабжения». Этот документ был принят Советом народных комиссаров РСФСР в 1941 году. Активист Максим Сорокин считает, что данная инициатива фактически оставит Москву без пригодной к употреблению воды.
В настоящее время соответствующий документ проходит оценку регулирующего воздействия (ОРВ), а затем будет рассмотрен федеральным правительством.
Активисты считают, что власти в данном случае действуют «цинично, даже без попытки прикрыть все хоть какой-то благообразной ширмой». Например, в сводном отчете прямо указано, что постановление Совнаркома создает трудности при отводе (предоставлении) земельных участков во втором поясе зон санитарной охраны московского водопровода.
«То есть у кого-то есть трудности с продажей и застройкой водоохранной зоны. Бедняжки, они, наверное, уже измучились обходить законы. Ничего, после выборов господин Медведев (глава правительства – ред.), судя по всему, придет им на помощь и подпишет отмену зон санитарной охраны», - заявил Максим Сорокин, слова которого приводит Newsru.com.
После отмены «советского» постановления об охране московских водоемов, в водоохраной зоне можно будет не только строить, но и добывать ископаемые.
Активисты рекомендуют жителям Москвы писать письма во все инстанции с требованием не отменять решение от 1941 года до тех пор, пока не будут утверждены и внесены в кадастр новые четкие границы зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения
«Только сами москвичи могут спасти свой источник питьевой воды. Требовать от мэрии Москвы вмешательства», - отметила муниципальный депутат Елена Русакова на своей странице в Facebook.