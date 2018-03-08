Роспотребнадзор привлек ЦУМ к ответственности за нарушение прав потребителей
Роспотребнадзор привлек московский универмаг ЦУМ к административной ответственности из-за жалобы клиента на нарушение прав потребителей. Поводом для разбирательства стала подарочная карта, которой клиент не смог воспользоваться
Роспотребнадзор привлек московский универмаг ЦУМ к административной ответственности из-за жалобы клиента на нарушение прав потребителей. Поводом для разбирательства стала подарочная карта, которой клиент не смог воспользоваться.
Жалоба в Роспотребнадзор поступила в январе 2018 года. Клиент ЦУМа рассказал, что получил подарочную карту магазина, однако воспользоваться ей не смог. Карта имела определенный срок действия, однако в это время ее обладатель находился на лечении. Когда он обратился в ЦУМ с просьбой продлить действие карты, ему ответили отказом.
Роспотребнадзор провел выездную проверку в ЦУМе и выявил нарушения обязательных требований законодательства Российской Федерации. Магазин не довел в наглядной и доступной форме до сведения потребителей при заключении договоров купли-продажи подарочных карт необходимой и достоверной информации об условиях использования подарочной карты, в том числе регламента использования подарочных карт и списка торговых марок, в отношении которых действие карты ограничено, сообщает РБК.
По данным надзорного ведомства, ЦУМ ограничивал право клиентов на возврат приобретенной подарочной карты, а руководство магазина оставляло за собой право на одностороннее изменение правил пользования картой, в том числе на отмену ее действия.
ЦУМ будет привлечен к ответственности по статье «Нарушение права потребителя на получение необходимой и достоверной информации о реализуемом товаре и включение в договор условий, ущемляющих права потребителя».