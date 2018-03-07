Спикер Госдумы посоветовал жалующимся на домогательства журналисткам сменить работу
Вячеслав Володин назвал заявление корреспондента «Русской службы Би-би-си» Фариды Рустамовой о сексуальных домогательствах попыткой дискредитировать народного избранника
Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин назвал заявление корреспондента «Русской службы Би-би-си» Фариды Рустамовой о сексуальных домогательствах депутата Леонида Слуцкого попыткой дискредитировать народного избранника. Володин также посоветовал жалующимся на домогательства журналистам парламентского пула «сменить работу».
Вячеслав Володин отметил, что история с обвинениями в домогательствах произошла на пике предвыборной кампании. «Это может восприниматься как попытка дискредитации (политика)», - заявил спикер Госдумы, слова которого приводит «Дождь». Депутат также отметил, что обвинения звучат из уст журналисток грузинских и западных изданий и СМИ, которые с ними работают.
«Если бы такое произошло в США, а сторону обвинения представляли российские журналистки, исход был бы понятен», - добавил Володин.
«Вам опасно работать в Думе? Если да - меняйте работу», - добавил спикер Госдумы, обращаясь к журналистам.
Судя по риторике Вячеслава Володина, в Госдуме не собираются разбираться с обвинениями в адрес Леонида Слуцкого в сексуальных домогательствах.
Фарида Рустамова была одной из журналисток, рассказавших о домогательствах Слуцкого телеканалу «Дождь» на условиях анонимности. Ранее о сексуальных домогательствах депутата от ЛДПР сообщили заместитель главреда RTVI Екатерина Катрикадзе и продюсер «Дождя» Дарья Жук.