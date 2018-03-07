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07 марта 00:10

«Аэрофлот» пригрозил VIP-пассажирам лишением карт и бонусов за дебоши на рейсах

Авиакомпания «Аэрофлот» намерена и дальше ужесточать санкции в отношении буйных пассажиров, даже если они имеют VIP-статус. В авиакомпании намерены лишать своих постоянных пассажиров за дебоши платиновых и золотых карт

Авиакомпания «Аэрофлот» намерена и дальше ужесточать санкции в отношении буйных пассажиров, даже если они имеют VIP-статус. В авиакомпании намерены лишать своих постоянных пассажиров за дебоши платиновых и золотых карт.

В заявлении «Аэрофлота» говорится, что пассажиров, допустивших грубость и хамство по отношению к сотрудникам авиакомпании, будут навсегда исключать из программы лояльности, аннулировать все накопленные ими мили без выплаты за них каких-либо компенсаций. Жесткая мера будет применяться ко всем авиахулиганам, даже обладателям элитных статусов.

Представитель компании отметил, что именно VIP-пассажиры чаще других ведут себя грубо с бортпроводниками и именно на их совести практически все случаи нанесения побоев членов экипажа.

«Ряд обладателей серебряных, золотых и платиновых карт «Аэрофлот Бонус» считают возможным обращаться с сотрудниками авиакомпании как с людьми второго сорта, позволяя себе не только грубость и вопиющее хамство, но и откровенное насилие вплоть до побоев», - говорится в заявлении перевозчика, которое цитирует РБК.

Последний громкий авиадебош на рейсе «Аэрофлота» произошел в феврале 2018 года с участием главы Якутии Егора Борисова и его помощника Евгения Шигапова. По версии бортпроводников, пассажиры вели себя грубо, оскорбляли членов экипажа и негативно высказывались в адрес авиакомпании. Шигапова сняли с рейса, после чего Борисов пригрозил авиакомпании судом.

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