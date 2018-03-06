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06 марта 00:28

Сотрудники ГИБДД в честь 8 марта будут дарить автомобилисткам цветы

В Москве в честь празднования Международного женского дня активисты проекта «Безопасная столица» и сотрудники ГИБДД будут останавливать женщин-автомобилисток. Сотрудники полиции проверят у женщин документы, а затем подарят им цветы

Фото: vkpress.ru

В Москве в честь празднования Международного женского дня активисты проекта «Безопасная столица» и сотрудники ГИБДД будут останавливать женщин-автомобилисток. Сотрудники полиции проверят у женщин документы, а затем подарят им цветы. Такие акции проводятся ежегодно не только в Москве, но и в разных городах страны.

«Мы еще не решили, 7 или 8 марта будем проводить эту акцию. Совместно с сотрудниками ГИБДД мы будет тормозить автомобили, которыми управляют женщины. Полиция проверит документы и мы подарим цветы», - сообщил агентству «Москва» координатор проекта «Безопасная столица» Антон Акишин.

Отметим, что активисты проекта «Безопасная столица» регулярно оказывают содействие правоохранительным органам в охране общественного порядка.

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